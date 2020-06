U ovom srpskom gradu već 40 dana nema nijednog oboljelog od korone

Posljednji slučaj infekcije korona virusom na teritoriji Grada Zrenjanina registrovan je 24. aprila, saopštio je danas načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin dr Radivoj Filipov.

On je na sjednici Gradskog štaba za vanredne situcije rekao da je u Zrenjaninu bilo ukupno 25 oboljelih osoba. Na teritoriji srednjeg Banata bilo ih je 32, piše portal Zrenjaninski.

– Kada govorimo o njihovom liječenju, 26 ih je bilo hospitalizovano, dok je šest osoba sa blažom kliničkom slikom liječeno u uslovima kućne samoizolacije. Posljednji registrovani slučaj u okrugu zabilježen je 12. maja, a u Zrenjaninu 24. aprila. U ovom trenutku više nemamo ni jednu hospitalizovanu osobu. Svi koji su bili zaraženi vratili su se s liječenja. Nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj koji se može povezati s Covid-19 – saopštio je Filipov.

On je dodao i da su zdravstvene ustanove sa teritorije srednjeg Banata uzele i dostavile laboratorijama više od 2.500 uzoraka za testiranje na korona virus.

– Na prijedlog Zavoda za javno zdravlje, 240 žitelja Srednjobanatskog okruga stavljeno je u samoizolaciju. Zdravstveni nadzor je sproveden na nešto manje od 1.200 putnika u međunarodnom saobraćaju – istakao je Filipov.

Dodao je i da Zavod za javno zdravlje trenutno učestvuje u ispitivanju kolektivnog imuniteta, koje se odvija na cijeloj teritoriji Republike Srbije. Predstoji i testiranje „brzim“ testovima radnika u dva najveća gerontološka centra na području okruga. Takođe, u saradnji s Domom zdravlja Zrenjanin sprovodi se i testiranje na komercijalnoj osnovi.

Direktorka Doma zdravlja dr Gordana Đurić je ocijenila da je srednjobanatski region, na osnovu rezultata o broju oboljelih, najbolji u Vojvodini. Navela je, takođe, da Kovid ambulanta u Zrenjaninu, u naselju „Zeleno polje“, nastavlja s radom do daljeg, ali s kraćim radnim vremenom u odnosu na dosadašnje. Svih sedam dana u nedjelji ambulanta će raditi od sedam do 17 časova, umjesto do 22 časa, kao do sada.