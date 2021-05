U domu Nebojše i njegove majke prvi put zasijala sijalica: "To je takva sreća, kao da se opet rodio"

Nebojša Tanasković (41) i njegova majka Milanka (72) žive udaljeni od civilizacije, u selu Seocu, čak 40 kilometara udaljenom od Kuršumlije, a njihova tužna priča danas je, poslije previše godina, dobila naznake sreće. Nebojša i njegova majka od subote po prvi put u životu imaju struju u kući.

Za jedinu Nebojšinu želju, da mu makar jedna sijalica zasija u domu, pobrinuli su se humani ljudi koji su uplaćivali novac za Tanaskoviće, a dio pomoći dao je i frizer iz Kuršumlije, Goran Nešić, koji je doprinio kupovini solarnih panela, zbog kojih će, kako su se našalili, dom ove porodice sijati kao aerodrom.

- Ne možete da zamislite koja je to sreća bila kada je sijalica zasijala u njihovoj kući. Nebojša je bio toliko srećan... Ne znam kako to ni da objasnim. Kao da se ponovo rodio - kaže za Telegraf.rs humanitarac iz Kuršmlije, Dejan Marković (Milošević) koji je i pokrenuo akciju prikupljanja pomoći Tanaskovićima, koji nerijetko nisu imali ni šta da jedu.

Tanaskovići su dobili i televizor, što je za Milanku i Nebojšu bio poseban doživljaj, jer se sa malog ekrana u njihovom domu nikada nije čuo zvuk.

Čarape na poklon

Dejana i njegovog prijatelja Gorana posebno je ganuo sam gest Nebojšine majke Milanke, koja je, u znak zahvalnosti zbog njihove pomoći, koja im je konačno vratila osmjeh na lice, poklonila po par vunenih čarapa.

- To je zaista bilo emotivno. Te čarape su stare toliko da ni Milanka ne zna da kaže kada ih je plela. Vjerovatno prije 10, 15 godina i to od vune njihovih ovaca, to su vrlo kvalitetne čarape koje planiramo da damo na licitaciju, a novac od njih namjenimo nekoj drugoj porodici koja živi u teškim uslovima - priča Marković.

Kako kaže, novca za Tanaskoviće treba još, jer je potrebno izvesti radove na samoj kući, koja je stara i oronula.

- Imaju zemljani pod, i to mora da se srijedi, a mora i da se kreči, da se sredi fasada. Nadam se da će biti još dobrih ljudi koji će uplatiti novac za ovu porodicu. Da podsjetim, njihova kuća je od glavnog puta udaljena oko 7, 8 kilometara, a on je zimi potpuno neprohodan. Da bi se stiglo do njih, u tim hladnim mjesecima moguće je samo frezom - ističe sagovornik.