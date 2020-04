Tviter ugasio 8.558 naloga koji su služili za promovisanje SNS-a i Aleksandra Vučića

Do kraja prošle godine, saopšteno je, identifikovali su grupu naloga povezanih u neautentičnoj koordinisanoj aktivnosti koja je dovela do uklanjanja 8.558 naloga.

"Oni su radili na promovisanju srpske vladajuće stranke i njenog lidera“, navode iz ove kompanije sa zvaničnog naloga "Twitter Safety".

A network of accounts associated with Saudi Arabia and operating out of multiple countries including KSA, Egypt and UAE, were amplifying content praising Saudi leadership, and critical of Qatar and Turkish activity in Yemen. A total of 5,350 accounts were removed.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 2, 2020