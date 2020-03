Turčin tukao srpsku manekenku sedam sati

Pred istanbulskim sudom juče je počelo suđenje Čagriju Tortopu zbog premlaćivanja srpske manekenke Tanje Đukić u stanu u Turskoj prošle godine. Tortop, inače poznati turski producent, nasrnuo je na Srpkinju jer je bio ljubomoran i to nije bio prvi put da je ova djevojka osetila njegove udarce na koži. Đukićeva danas kaže da za njega očekuje višegodišnju zatvorsku kaznu kako bi se dao primjer drugima da su muškarci i žene jednaki i da je nasilje nad ženama nedopustivo.

– Drago mi je što je dosta djevojaka iz feminističkih grupa došlo da me podrži. Moji advokati i ja smo priložili sve dokaze o tome da me je tukao, da sam ga finansijski izdržavala… Očekujemo da dobije zatvorsku kaznu, nikakve novčane nas ne zanimaju i eksplicitno smo to naglasili pred sudom – kazala je Đukićeva za Blic neposredno nakon suđenja.

Ukoliko bi Tortop bio kažnjen novčano, istanbulski sud bi na taj način poslao lošu poruku, smatra Tanja.

– Želim da se kroz mene čuje glas svih povrijeđenih žena. Želim da se pokaže da su muškarci i žene danas jednaki i da niko ne smije da doživi ovako nešto – podvukla je Tanja, ističući da joj je od presudnog značaja bila podrška oca koji je doputovao iz Srbije da bi bio s njom na suđenju.

Brutalno premlaćivanje koje je bezmalo trajalo sedam sati u stanu u Istanbulu odigralo se prošle godine, u junu. Tanja je tog dana imala snimanje, a ispred studija ju je sačekao ljubomorni Turčin. Iako je svađa krenula već u kolima, nije mogla ni da zamisli da će je nešto kasnije krvnički pretući…

– Došao je po mene i počeo da me napada da sam flertovala sa fotografom. Pokušala sam da ga smirim i da mu objasnim da nije tako, da je sve to u njegovoj glavi i da mora da se iskontroliše, ali nažalost, nisam uspjela. Došli smo u stan gdje mi je pocijepao svu odjeću koja je bila na meni, oduzeo telefon, zaključao vrata i spustio sve metalne zaštite za prozore kako ne bih dozivala pomoć. Onda je počeo da me tuče čime je stigao, nogama, rukama, pesnicama… – ispričala je ranije Tanja.

Tjerao ju je da prizna šta je radila na slikanju, iako mu je ona upozno objašnjavala da nema šta da prizna. Torturu je započeo oko 19 časova, a ona se dva sata iza ponoći od batina onesvijestila.

– Krv mi je išla iz uveta, usta… Molila sam da me ubije ili da prestane. Onda me je odvukao u kupatilo, polivao hladnom vodom… Kada sam se onesvijestila uzeo je tastaturu i njom je izudarao po glavi. Pošto sam se probudila rekao mi je: “Vidiš da si ipak živa”. Tada je uzeo nož i počeo da prijeti da će me ubiti – otvorila je dušu Đukićeva.

Vjerovatno shvativši da će je sljedećim udarcem ubiti, prestao je. Zaključao je vrata i otišao. Mislila je da se time sedmočasovna tortura završava, ali nije bilo tako.

– Probudio me sa nožem i rekao da nastavlja pošto sam se odmorila. Plakala sam i molila, govorila sam mu da ga volim i da ću mu sve oprostiti samo da prekine. Pitao me je da li ću ga prijaviti, rekla sam da neću kao što nisam ni prethodnih puta. Stavila sam naočare i našminkala se kako bih ga uvjerila da sam prešla preko svega. Čim je otvorio vrata, pobjegla sam u obližnji kafić i pozvala policiju – ispričala je manekenka.

I ovo nije prvi put da je pomahnitali Turčin nasrtao na nju. Neposredno pijre suđenja, na svom Instagram profilu objavila je skrinšot njihove prepiske od ranije, u kojoj je on poziva da zajedno idu kod njegove majke, a ona ga odbija uz objašnjenje da ima pet modrica koje ne može da prikrije. On joj na to odgovara: “Ne brini, neće ni primjetiti”.

Tukao i bivšu djevojku

Kada je Tanja, želeći da svim ženama posluži kao primjer kako ne treba tolerisati nasilje i kako nikada ne treba preći ni preko jednog šamara, otvorila dušu javnosti i ispričala kroz kakvu torturu je prošla, javila joj se Turčinova bivša djevojka koja joj je ispričala da je i ona bila njegova žrtva. Tokom pripreme za suđenje ali i u danima kada su joj preko prijatelja stizale prijetnje i njegovi zahtjevi da povuče prijavu u policiji, pružala joj je neizmjernu podršku.