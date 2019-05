Penzionerka, nekadašnja modna dizajnerka Zorica Miletić (73), nestala prije tri godine, a koja je pronađena u utorak popodne mrtva u svom stanu u Kragujevcu Ulici Kneza Miloša 23, umrla je najvjerovatnije prirodnom smrću.

Tome u prilog govori činjenica da je stan na šestom spratu bio zaključan iznutra, i ključem ali i lancem, a da nije niko mogao da na drugi način izađe iz njega jasno je jer su i prozori bili dobro zatvoreni.

Kako kažu svjedoci koji su bili tu u vrijeme otvaranja stana u kome je pronađen njen bukvalno mumificirani leš, “stan je bio uredan, nije bilo nikakvih tragova premetačine niti nasilja, a njeni ostaci, očuvani, pronađeni su na krevetu”.

Kako kaže njena komšinica, sa kojom se družila, Nadežda Todorović, “Zorica je viđena prije tri godine, kada su zajedno pričale ispred solitera”.

"Ona često nije bila kod kuće. Živjela je u Beogradu, gdje je godinama radila. Njen brat Zoran je bio slijep od rođenja, a kada su kupili stan u našem soliteru, on je bio tu više nego ona. Bio je u kolicima, teško se kretao, nije imao jednu nogu. Ali, sam se snalazio, kuvao, naručivao hranu preko dostave. Bio je lijepo vaspitan i dobar čovjek. Onda je smješten u starački dom. Svoje organe je, kako mi je sam ispričao, zavještao Medicinskom fakultetu, da bi se studenti učili na njima. Vidjeli smo da ne podiže poštu od aprila 2016. godine, sanduče je bilo puno raznih računa. Ali, niko nije reagovao, mada smo prijavili slučaj policiji. Dalja rodbina po majčinoj strani joj živi u obližnjem selu, ali ni oni nisu marili za to što je nema," kaže Nadežda Todorović.

I izvjesna rođaka pokojne starice, Marina B. koja se javila iz Grčke, navela je da je za njenu tužnu sudbinu saznala iz medija. Sa njom je kontaktirala i policija. I ona je navela da je sumnjala da se sa njenom babom nešto dešava, i da je tražila od policije da provjeri šta je sa njom, ali da su je policajci tražili, ali nisu uspjeli da je pronađu.

Upravnik solitera Zoran Savić, čiji je stan na istom spratu kao pokojne Zorice, kaže da je stan sada zapečaćen, i da niko nije mogao da predpostavi da je ona bila tu toliko dugo, mrtva.

"Kada su po nalogu Tužilaštva u stan ušli policajci, mrtvozornik, i ja kao svjedok, ništa se nije osjećalo. Nikakav neprijatan miris. Žena je ležala na krevetu, pokrivena ćebetom. Koža joj je bila očuvana, kosa, prosto kao da je mumificirana. Stručnjaci koji se razumiju u ovakve fenomene kažu da je to moguće, jer su prozori bili dobro zatvoreni, nije bilo vazduha u stanu, a radilo je sve vrijeme parno grijanje. To je sve vjerovatno dovelo do posebne klime, u kojoj je tijelo ostalo tako očuvano," kaže Savić.