Treća optužnica za ubistvo Jelene Marjanović

U trećoj optužnici koju je Tužilaštvo podiglo protiv Zorana Marjanovića za ubistvo supruge Jelene detaljno su opisane povrede koje je pjevačica imala na tijelu.

Osim osam udaraca metalnim predmetom u glavu koji su bili smrtonosni, ubica je prethodno, najvjerovatnije, pesnicama Jeleni unakazio i lice!

U dokumentu u koji je Srpski telegraf ekskluzivno imao uvid, vidi se da je pjevačica brutalno tučena sve dok nije izdahnula u kanalu u naselju Crvenka u Borči, ali i da se krvnički borila s ubicom, o čemu govore takozvane odbrambene povrede po rukama.

Smrt su prouzrokovale rane na glavi, odnosno udarci metalnim predmetom koji su joj razorili lobanju i moždano tkivo. Na svirepost ovog zločina, između ostalog, ukazuje i to što je ubica pjevačicu krvnički tukao rukama po faci!

"Ubica je Jeleni nanio krvni podliv i oguljotine u grebenu nosa, zatim povrede nosnog krilca i krvni podliv i oguljotine gornje usne i u okolini srednje uzdužne linije. Povrede su nanijete dejstvom tupine zamahnutog oruđa ili dijelovima ljudskog tijela, najvjerovatnije pesnice ili udarcem nogom", objašnjava izvor portala Srpskog Telegrafa.

Kao što je već pisao ovaj portal, u trećoj optužnici Tužilaštvo koje za smrt pjevačice tereti njenog supruga Zorana je navelo da je on podmuklo isključio mobilni telefon, a kad je Jelena umrla, ponovo ga je uključio, pa pozvao policiju i folirao se da je traži i da je zabrinut!

"Kad je krenula da se rekreira, za njom je pošao i Zoran s Janom. U jednom trenutku je ostavio dijete samo i krenuo za ženom. Sustigao ju je i napao, izbo ju je po glavi i ruci. Ona je zadobila lakše povrede, pokušala da pobjegne trčeći paralelno pored kanala. U toj panici joj je spala desna patika, ispali su joj i mobilni i gumica za kosu. Potom je krenula ka kanalu, gdje ju je Marjanović sustigao",piše u optužnici.

Zoran Marjanović reagovao na treću optužnicu.

Suprug ubijene pjevačice "Granda" Jelene Marjanović , Zoran Marjanović kaže da nije iznenađen što je protiv njega podignuta i treća optužnica, kao i da vjeruje da će jednog dana sve izaći na vidjelo.

"Nisam iznenađen što je tužilaštvo po treći put podiglo optužnicu protiv mene. Poslije svega što sam preživio u protekle tri godine, ni kriv ni dužan, ništa me više ne može iznenaditi", kaže Zoran.

Marjanović se tereti da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu na podmukao i svirep način, a njen leš potom bacio u kanal. U optužnici se takođe navodi da je u neposrednoj blizini mjesta zločina sve vrijeme bila Zoranova i Jelenina ćerka Jana, koja je u tom trenutku imala pet godina.

"Bog sve vidi. Tako da će jednog dana na vidjelo izaći sve klevete, fabrikovanja i namještaljke kovane meni i mojoj porodici. Od istine niko nije uspio da pobegne, jer Bog je istina i štiti pravednike", poručio je optuženi Marjanović.

On je kazao da do danas ne zna ko je ubio njegovu suprugu, ali ni kome je u interesu da on bude optužen za svirepi zločin i izveden pred sud.

"Ne znam ko je to uradio, znam samo da preživljavam pakao tri godine. Nadam se da svi u nadležnim institucijama rade pravedno, savjesno i odgovorno svoj posao, jer ja sam čovjek koji čeka pravdu. Nikakve veze nema sa zločinom, niti mogu da pretpostavim ko je počinilac takvog zvjerstva ", ponavljao je Marjanović.

Pjevačica "Granda" Jelena Marjanović nestala je 2. aprila 2016. dok je trčala po nasipu u Crvenki. Njen suprug je to prijavio policiji, a tijelo je pronađeno dan kasnije u kanalu.

Poslije 17 mjeseci od zločina, Zoran Marjanović je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju ženu i u pritvoru je proveo 10 mjeseci. Više javno tužilaštvo dva puta je podizalo optužnicu protiv njega zbog brutalnog ubistva, ali je ona oba puta vraćena na dopunu istrage.