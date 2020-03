Treba vam policijska potvrda za prisustvo na sahrani

Sahrana M. P. (62) iz Kikinde, koji je u Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine preminuo 27. marta, obaviće se u srijedu, u podne, na Centralnom groblju.

- Pogrebima može da prisustvuje najviše do deset osoba. Sahrane obavljamo do 15 sati. Osobe starije od 65 godina, u obavezi su da od policije dobiju jednokratnu potvrdu, kojom im se dozvoljava da budu na otvorenom, ukoliko žele da prisustvuju sahrani. Kad je riječ o sahranama osoba koje su preminule od posljedica koronavirusa, mi rigorozno poštujemo i sprovodimo sve higijenske mjere. To znači da se kapela dezinfikuje. Sahranu obavljaju naši radnici koji imaju maske, zaštitna odela i rukavice- rekla je Branka Živaljević, šef Službe groblja JP “Kikinda” i podvukla da nije dozvoljeno fotografisanje i snimanje sahrana bez dozvole porodice preminuog.

Naše preduzeće donijelo je odluku da ne naplaćuje usluge sahranjivanja porodicama čiji je član preminuo od koronavirusa. Ovom mjerom najprije je bila obuhvaćena porodicac preminulog penzionera R.B. (59) iz Kikinde. To je, inače, prva žrtva koronavirusa u Srbiji, a na našem groblju je sahranjena prošle srijede - izjavila je ona. To je, kako kaže, najmanje što mogu da učine onima koji su ostali bez najmilijih.