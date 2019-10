Tramp želi da "kupi" priznanje Kosova od Srbije, ideja nije naišla na odobravanje

Sjedinjene Američke Države ponudile su Beogradu da postigne dogovor sa Prištinom i prizna nezavisno Kosovo, a da zauzvrat bude organizovana investiciona konferencija koja bi u Srbiju dovela najveće svjetske kompanije, ekskluzivno saznaje "Blic".

Ova ideja, međutim, kako saznajemo, nije naišla na odobravanje.

Da Vašington želi po svaku cijenu brz dogovor Beograda i Prištine otkrivaju i detalji teškog razgovora Vučića i Grenela, specijalnog izaslanika američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine.

Napravite dil, a mi ćemo vam dati nagradu u ekonomskom smislu, poručio je izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine.

S druge strane, međuunarodna konferencija, nezavisno od one investicione, već dugo figurira kao mogući način da se do zajedničkog jezika dođe ali predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić i po tom pitanju ima određenu bojazan. On kaže da se "plaši međunarodnih konferencija o rješavanju kosovskog pitanja, ali ističe da bi, ako bi do toga došlo, morale da učestvuju sve velike svjetske sile".

Promjena taktike SAD-a kada je riječ o Kosovu je očigledna. Nakon uslovljavanja, prijedloga za podjelu, Amerika kosovski čvor ponovo rješava uslovljavanjem.