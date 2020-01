Tramp pozdravio obnovu leta Beograd-Priština: Još jedna pobjeda

"Svi su govorili da se to ne može ostvariti. Međutim, prvi put u posljednjih dvadeset pet godina, biće uspostavljeni direktni letovi između Srbije i Kosova. Još jedna pobjeda - zahvaljujući ambasadorima Robertu O'Brajenu i Ričardu Grenelu", napisao je Tramp na Tviteru, uz fotografiju sa ceremonije potpisivanja sporazuma.

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC Ambassador Robert O’Brien and Ambassador @RichardGrenell! pic.twitter.com/0qSLryG96B

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020