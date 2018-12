Tramp bi pismo liderima trebao da piše ponovo

Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da pisma američkog predsjednika Donalda Trampa upućena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku samoproglašenog Kosova Hašimu Tačiju ne sadrže ništa posebno i da bi ih trebalo pisati ponovo, jer ne spominju riječ "kompromis".

Lazanski je u autorskom tekstu za "Politiku" naglasio da predsjednik SAD u svom pismu pledira na pomirenju, napretku u budućnosti Srba i Albanaca i slično, ali nije jasno oko čega bi trebalo da postignu dogovor.

"Ako pretpostavimo da bi to značilo da sever Kosova pripadne Srbiji, da srpske enklave južno od Ibra budu deo zajednice srpskih opština, a da svi srpski kulturno - verski objekti budu pod međunarodnom zaštitom, ako je to ono što se smatra "razgraničenjem", da li albanska strana to uopšte prihvata?", upitao je Lazanski.

Što se tiče srpske strane, kako je naveo, tu je i obećanje da će bilo koja opcija za Kosovo i Metohiju prije konačne odluke ići na narodni referendum.

"A srpski narod na referendumu po običaju može da zezne celu stvar. Pa još i stav naših popa, pa ako uz opciju "razgraničenje" ide i razmena teritorije. Mi vama ono što je Vranjska kotlina, vi nama sever Kosova po formuli "razmena plus razgraničenje", ko će se sve tu snaći?", upitao je Lazanski.

On kaže da Priština ne želi "razmjenu", nego samo prisajedinjenje Preševske doline plus Albanija, što je jednako Velika Albanija.

Lazanski je konstatovao da nije siguran da li je Tramp upoznat sa svim ovim finesama pošto je Srbi i Albanci za SAD očigledno nisu jednaki partneri pošto SAD priznaju teritorijalni integritet Kosova, što znači da automatski ne priznaju teritorijalni integritet Srbije.

"Pri tome "kompromis" oko Kosova ne sme da bude samo zajednica srpskih opština. Koliko znam, Vašington ne nudi više od toga", rekao je Lazanski.

On je ukazao da Srbi i dalje pričaju o međunarodnom pravu, Rezoluciji UN 1244 i diplomatiji, iako međunarodno pravo više ne postoji, a ova rezolucija je ismijana i pregažena i postoji samo u srpskoj percepciji Kosova.

"Koliko god nam zvučalo neprijatno, dosadašnja strategija UN na Kosovu je propala, multietničko društvo na Kosovu je iluzija. Zapad je snažno ignorisao razornu snagu pitanja statusa južne srpske pokrajine, a Srbiju i dalje ponižavaju bez obzira na demokratske promene. Zapad i SAD traže od Srbije da klekne i izvrši eutanaziju", rekao je Lazanski.