Tiodorović: Naredna nedjelja biće veoma teška

Epidemiolog i Član Kriznog štaba Branislav Tidorović kaže za RTS da će i nedjelja koja slijedi biti veoma teška, a da će krajem sedmice doći do jednog laganog smirivanja. Ističe da se zaravnjenje krive ne može očekivati prije polovine decembra.

Tiodorović je, gostujući u Јutanjem dnevniku RTS-a, rekao da je epidemiološka situacija u Srbiji vrlo ozbiljna, vanredna, a u pojednim dijelovima Srbije, posebno u velikim gradovima, i katastrofalna.

"Gledajući sa stanovišta popunjenosti bolničkih kapaciteta, gledajući sa stanovišta stope umiranja koja je vrlo visoka - mi se nalazimo u situaciji kada je veoma važno da budemo svjesni ukupnog kretanja, organizovanosti i koncentracije na poslovima koje treba da radi zdravstveni sistem, ali i svi ostali", dodao je Tiodorović.

Na pitanje šta dalje može da se očekuje, Tiodorović kaže da će i nedjelja koja slijedi biti teška.

"Možemo očekivati da će i ova nedjelja pred nama biti veoma teška, a da će krajem nedjelje doći do jednog laganog smirivanja. To ne mora da znači baš mnogo optimistički, ali će biti važno da smirimo i kontrolišemo čak i ovako tešku situaciju", istakao je Tiodorović.

""Crni petak" – potpuno neopravdana opasnost"

Odgovarajući na pitanje šta su sada najveće opasnosti, doktor kaže da je potpuno neopravdana opasnost "crni petak".

"Meni nije jasno zašto moramo da prihvatamo sve što je najlošije, a moram reći da je to loše čak i da je mirna situacija. Pogledajte zemlje na zapadu, Sloveniju, tamo "crni petak" nije ni postojao. Ono što se desilo sada to ne predstavlja nijedan promil u smislu ekonomske podrške, a neprocjenjive štete nanosi organizovanosti zdravstvene službe i očuvanju zdravlj", rekao je Tidorović.

"Mi se nalazimo u jednoj situaciji kada moramo da raščistimo šta je važnije ovoga trenutka – ovoga trenutka je zdravlje najvažnije, čak i po cijenu ekonomije. Ništa se neće desiti strašno sa ekonomijom ako to bude 10, 15 dana potpunog smirivanja i potpune kontrole nad ovom situacijom", dodao je doktor.

"Do Nove godine uočljiviji pad"

Govoreći o tome do kada će sve ovo trajati, Tiodorović kaže da se zaravnjenje krive ne može očekivati prije polovine decembra.

"To znači u pravom tom smislu. Možda će doći i prije toga do smirivanja, ali zaravnjenje u pravom to smislu, ali i održavanje na visokom nivou, će potrajati još neko vreijme. To znači da ćemo moći da kažemo, to bi bilo već optimistično, da ćemo do Nove godine imati uočljiviji pad i smirivanje situacije i da uđemo u novu godinu u mnogo mirnijoj situaciji", istakao je Tiodorović.

Kada je riječ o povratku normalnom životu, Tiodorović ističe da je to moguće tek kada stigne vakcina.

"Postoje naznake da ćemo je dobiti dosta brzo. Ali neće to biti količine kojima ćemo moći veliki broj ljudi da vakcinišemo, ali će po prioritetu. Spremni smo u potpunosti da takoreći da danas stigne vakcine znali bismo šta treba da radimo i kako bi se ona čuvala, transportovala i aplikovala", rekao je doktor.

"Do proljeća očuvanje ovih mejra"

Poručuje da moramo biti svjesni da ćemo još sve ove mjere morati da zadržimo.

"Јa očekujem da tamo negdje do proleća mora da traje cijeli sistem očuvanja ovih mjera, vakcinacije i uz tu vakcinaciju i podizanje kolektivnog imuniteta moći ćemo da stignemo do jedne potpuno kontrolisane situacije", naglasio je Tiodorović.

Na pitanje hoće li zdravstveni sistem izdržati, Tiodorović kaže da je kadar najveći problem.

"Sve ostalo se može obezbijediti, država je tu učinila mnogo. Ali ono što je veoma teško i što se ne stvara preko noći, za šta treba vremena to su kadrovi - ljekari, medininske sestre, tehničari. Moramo da očekujemo da će tu biti još problema, ali mislim da se zdravstveni sistem bori herojski i u veoma teškim uslovima", zaključio je Tiodorović.