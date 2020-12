Težak dan u Srbiji: Od posljedica korona virusa preminulo 69 osoba

U posljednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 22.497 osoba, njih 7.782 je pozitivno, dok je nažalost 69 osoba preminulo.



Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut" na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 270 pacijenata.

Trenuti crni dnevni rekordi u Srbiji su – 65 umrlih, 7.999 pozitivnih, 288 osoba na respiratoru i 22.837 tesiranih u jednom danu. U Srbiji je trenutno hospitalizovano više od 7.700 osoba, prenosi Blic.

Podsjećamo, epidemiolog Predrag Kon očekuje već sljedeće nedjelje manji broj novooboljelih u Beogradu, ali to neće ići ravnomjerno u cijeloj zemlji jer se virus različito širio.

"Za praznike će situacija biti teška jer će pritisak na bolnice biti i dalje veliki. Mjere će biti na snazi dok god to bude trebalo, lično mislim da bi one mogle da budu i oštrije", rekao je Kon za RTS.

Član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović je istakao da će zbog gužvi koje su se dogodile po tržnim centrima na "crni petak" i sljedeća nedjelja biti teška.

"Do prije sedam, osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama u Leskovcu, Vranju, sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će doprinijeti tome da mi ukoliko se ove mjere ne budu stvarno poštovale do kraja gvozdenom disciplinom nećemo moći da izađemo na pravu situaciju koja bi nam omogućila da bude smirena i kontrolisana", objašnjava Tiodorović.