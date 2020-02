Tanja (6) ima opaku bolest i bori se kao lavica: Njeni roditelji su se ošišali do glave kako bi je podržali

Šestogodišnja Tanja iz Kragujevca bila je izuzetno druželjubivo dijete, a onda se zbog opake bolesti, tumora na plućima, povukla u sebe i podigla zid. Naime, ovoj preslatkoj, nježnoj djevojčici je prošle godine dijagnostikovan sarkom, a već ove joj predstoji najveća bitka - borba sa rakom, hemioterapijama i operacijama.

Kako za Telegraf.rs priča njena majka Nada Slavković, djevojčicin život se u prethodnih nekoliko mjeseci sveo na boravak u bolničkoj sobi. Pala joj je krvna slika zbog čega i sada vrijeme provodi tamo.

- Tanja se trenutno oporavlja od drugog ciklusa hemioterapija, a ima ih ukupno 6. Poslije trećeg ciklusa trebalo bi da se uradi kontrolni skener da se vidi kako terapija djeluje na njen organizam - navodi Nada.

Kako bi oraspoložili svoju kćerku i podržali je, Nada i njen suprug, a Tanjin otac, dosjetili su se da se ošišaju na ćelavo u momentima kada je njoj počela naglo da opada kosa usljed hemioterapije.

- I muž i ja smo se ošišali do glave da bi je podržali u tome. Značilo joj je to. Nas dvije smo u bolnici skratile kosu jer je njoj mnogo počela da opada. Ja sam skratila kosu njoj, a onda i ona meni. Mašinicom smo kad smo izašle. To je bilo između prve i druge hemioterapije kada joj je takođe pala krvna slika, pa smo morale da ležimo u bolnici u Kragujevcu - prepričava djevojčicina majka.