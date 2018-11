Taktika Prištine, zaoštriti situaciju, pa iznuditi odluku

Priština ne želi dijalog, već očekuje da Srbija pod pritiskom pristane na nešto o čemu se neće pregovarati, nešto što će biti ultimatum, izjavio je večeras ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.



On je gostujući na RTS-u rekao da je taktika Prištine da se situacija "zaoštri", kako bi se iznudila neka odluka, poput vizne liberalizacije sa EU.

"Oni računaju da trguju s tim. To su podle igre koje opasno prete celom ovom regionu. Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao, imamo niz incidenata koji se dešavaju uvek po pravilu uoči održavanja dijaloga", primijetio je Dačić.

Upitan da li je realno očekivati da se do maja iduće godine, do isteka mandata Evropske komisije i komesarke Federike Mogerini, postigne sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum, on je ocijenio da se, ako se ide ovim putem, neće stići ni do prve tačke, jer to što Priština radi je miniranje dijaloga.

"Prvo nisu realizovali ono što su potpisali prilikom Briselskog sporazuma, a to je bio preduslov za razne druge mehanizme koji su bili potrebni da se formiraju na KIM, uključujući energetski sporazum. Oni sada to pitanje vezuju za neke nove pakete, tipa ako nas primite u UN, mi ćemo da formiramo Zajednicu srpskih opština (ZSO). Od toga nema ništa. Oni računaju da je Srbija slaba i da će ona da poklekne pod ultimatumuima da bi imala određenu perspektivu na evropskom putu koji je za nas veoma važan", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, za Beograd je prije svega važno da se na pravilan način dođe dio trajnog rješenja za KiM, jer je to važno za stabilnost i mir čitavog regiona.

Šef srpske diplomatije je istakao i da svaki sporazum koji nije pravedan ne garantuje dugoročni mir, i da je zato Srbija čvrsta u svojim stavovima.

Kako je rekao, Priština se žali da Srbija ne prihvata da Kosovo bude članica međunarodnih organizacija, i podsjetio da međunarodne organizacije po svom statutu u svoje članstvo primaju države, a da samoupravne teritorije koje nisu države mogu da to postanu samo uz saglasnost država u čijem su okviru.

"Kosovo od nas nije tražilo nikakvu saglasnost. Oni nemaju statutarno pravo da budu članice tih organizacija, i onda se pokušava da se na silu Kosovo predstavi kao država", rekao je Dačić i dodao da Kosovo hoće da uđe u Interpol da bi se reklo da je priznato kao država.

On je dodao da se Srbija suočava s velikim pritiscima i lobiranjima, da je Priština zvanično odvojila novac za lobiranje, za one koji glasaju za prijem Kosova, velike zapadne i neke islamske zemlje poslale su dopise drugim zemljama da Kosovo postane članica Interpola.

"Ne želimo da unapred govorim šta će biti. Mi ćemo se boriti, učinićemo sve ne zato što smo mi protiv Kosova, već zato što se ne može više dozvoliti da jednostrani potezi postanu pravilo. Sve što oni rade, to su jednostrani akti, kao i ova odluka o uvođenju poreza (na uvoz iz Srbije). Oni hoće da budu deo međunarodne zajednice a ne poštuju sporazum Cefta koji su potpisali", rekao je srpski ministar.

Priština hoće viznu liberalizaciju sa EU, rekao je Dačić i ukazao na cinizam nekih zapadnih zemalja koje hoće Kosovo u Interpolu, a neće da im daju viznu liberalizaciju.

On je kazao da Kosovo već sarađuje sa Interpolom preko Unmika i dodao da to što je neko bilateralno priznao Kosovo, to je njegova bilateralna stvar.

"Kosovo će biti priznato kao država kada bude članica Ujedinjenih nacija, to svi treba da poštuju, a to se neće nikad desiti", rekao je Dačić i dodao da svi moraju da shvate da bez dogovora s Beogradom nema trajnog rješenja.

"Oni ne mogu da budu članovi međunarodnih organizacija. Do god oni pozivaju zemlje da priznaju Kosovo, mi ćemo pozivati zemlje da ne priznaju Kosovo i da povlače priznanje", rekao je Dačić..

Prema njegovim riječima, sudbina dijaloga nije dobra, ako se ne pritisne Prištinu na dijalog.

"Ako neko misli da će pametniji da popušta, izgleda da treba da bude onaj koji je više glup. Mi ne možemo dalje da popuštamo", rekao je Dačić.

On je primijetio i da ZSO više niko i ne spominje i podsjetio da je 230.000 Srba proterano sa Kosova 1999. godine.

Upitan da prokomentariše pismo koje će premijerka Srbije Ana Brnabić uputiti svojim kolegama u svijetu, Dačić je rekao da je cilj da se međunarodna zajednica upozna sa svim primjerima jednostranih akata koji ugrožavaju dijalog.

Govoreći o stavu Srpske pravoslavne crkve (SPC), on je rekao da se slaže sa stavom da Kosovo ne treba dijeliti, ali da je pitanje kako to i postići.

"Kako? Molitve ne pomažu mnogo. Mi smo za mir, mi ne udaramo u ratne bubnjeve ali ako neko želi da napadne naš narod mora da zna da ćemo odgovoriti. Srbija želi trajno rešenje, ali bih molio sve, i ovde u Srbiji, da ne udaraju u ratne bubnjeve kad dobro znamo iz iskustva da je većina njih pobegla kada je došlo do bombardovanja Srbije", zaključio je Dačić.