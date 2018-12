Taksista odbio skrenuti preko pune linije, putnik ga napao sjekirom

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv dvadesetdvogodišnjeg muškarca zbog toga što je tokom vožnje 12. decembra oko 18 sati u Nišu napao i tukao taksistu,

Kako se saznaje, on je u taksi ušao sa jednom ženom zatraživši taksisti vožnju. Međutim, poslije samo nekoliko metara, zatražio je da vozač okrene auto preko pune linije i vrati se nazad, što je taksista odbio ne želeći da krši saobraćajne propise.

Nakon toga, dvadesetvogodišnjak je krenuo da se verbalno obračunava sa taksistom, a kada je on zaustavio vožnju i izašao iz vozila, pobjesnjeli putnik je, kako se nezvanično saznaje, izvadio sjekiricu i napao vozača. Na sreću, neko jedan od prolaznika video je šta se dešava i priskočio u pomoć taksisti, bacivši se na momka sa sjekirom kome je oduzeo sjekiru. Ali, to ga nije sprječilo da nastavi da udara taksistu pesnicama zbog čega je intervenisala i Hitna pomoć, ali je, na sreću, on samo lakše povrijeđen.

Nesvakidašnji incident dogodio se u ulici Dimitrija Tucovića u blizini niške Željezničke stanice.

U niškoj policiji kažu da je protiv jednog lica podnesena krivična prijava i da im je nasilje prijavljeno u 17.30, ali nisu mogli da potvrde detalje događaja.