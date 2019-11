Tačija čeka optuženička klupa, uskoro poziv iz Haga?

Hisni Gucati, predsjednik Udruženja veterana tzv. OVK, izjavio je danas da očekuje da do kraja novembra budu podignute tri optužnice i ne isključuje mogućnost da Specijali sud na saslušanje pozove i predskednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija.

Za njega su pozivi za svjedočenje ili osumnjičenih iz Specijalnog suda neprihvatljivi.

Gucati je za KosovaPres rekao da ne zna koliko će ukupno poziva biti upućeno iz Specijalnog suda, ali je uvjeren da će to biti ne mali broj – oko 250.

On kaže da Specijalnom sudu više ništa ne vjeruje.

– Mi ne znamo sa sigurnošću da će predsjednik (Tači) sigurno biti pozvan, ali pošto su pozvani predsjednik parlamenta Kadri Vesleji i general Redžep Seljimi, vjerovatno će biti pozvan i on, koji je jedan od osnivača OVK – rekao je Gucati.

Na osnovu informacija sa kojima raspolaže, Gucati kaže da očekuje vrlo brzo podizanje prvih optužnica.

– Prema neslužbenim informacijama koje imamo, do sada je poslato 250 poziva. Neki su pozvani kao svjedoci, ali imamo i osumnjičene… – kazao je Gucati.

Advokat, Artan Kerkini, vjeruje da povećani broj poziva svjedocima i osumnjičenima ukazuje da je Specijali sud bio pod pritiskom onih koji ga finansiraju.

Kerkini kaže da status osoba pozvanih i do sada saslušanih nije definisan, jer se on tokom istrage može mijenjati – od svjedoka do osumnjičenog i obrnuto.

Dodao je da ne može sa sigurnošću da govori o tome do kada će Specijali sud pozivati svjedoke i osumnjičene.