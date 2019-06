Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je izjavu predsjednika tzv. Kosova Hašima Tačija, da je ujedinjenje Doline sa KiM san svakog Albanca, kao nerealnu.

Tači je ranije naveo da je ujedinjenje tri opštine juga centralne Srbije, Preševa, Bujanovca i Medveđe sa Kosovom san svakog Albanca.

"Pa dobro, to priča već dvije ili tri godine. Bezveze mi je ta priča. U svakom pogledu. Tako da niti on može to da oistvari niti oni, nema veze sa realnošću. To je za njihove unutrašnje političke potrebe. On i Haradinaj se dokazuju ko je veći nacionalista. Ljudi iz tog dijela Srbije ne treba da brinu, ali ni drugi garađani Srbije. Ja nisam neko da se busa u prsa, ali ljudi znaju da odsono snaga nije mjerljiv", odgovorio je Vučić.

Na priče da na Kosovu nema nestašice hrane, odnosno da ima svega, te da se više plaše srpskih prijetnji nego Albanaca i da su uslovljeni da povuku robu on odgovara da medije koji su o tome izvjestili ni ne čita.

"Potpuno je logično da govore isto što i Haradinaj i Tači. Isto pišu kao i ovi naši, Pet miliona, ali ne znam koliko ih je više. Nikakva novost. Postoji jedna sinhronizovana akcija više od godinu dana da se predstave Srbi sa sjevera kao kriminalci. Prodaju priče preko lažnih nacionalista. Kada Palmer kaže da ih više ne čuje da kažu Kosovo, oni više ne kažu ni "k" od Kosova. Srbi imaju svoje predstavnike. Ukoliko je tako lijepo dole, volio bih da oni koji to pišu da odu dole, a ne da pišu sa Savskog venca", kazao je Vučić.

Fizički napad prištinske delegacije na predstavnika Srbije na sastanku CEFTA, u Valoni, govori o tome kolika je nervoza u njihovim redovima, ocijenio je danas predsjednik Aleksandar Vučić kometarišući to što su članovi delegacije iz Prištine flašom gađali šefa srpske delegacije Ivana Markovića.

"To nije izraz snage i nadmoći, već slabosti i nervoze", poručio je predsjednik Srbije.