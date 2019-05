Tači provocira: Vučić zna da ne smije poslati vojsku!

Predsjednik tzv. Kosova Hašim Tači izjavio je danas da je odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podigne nivo borbene gotovosti Vojske Srbije populistička i za unutrašnju upotrebu.

"Predsjednik Srbije dobro zna da ne može da krene prema Kosovu. To je nešto nemoguće i nezamislivo i on je sam ubijeđen u to, ali za svaki slučaj institucije Kosova, uključujući i Sigurnosne snage Kosova su u stanje pripravnosti. Populističke izjave nisu prijetnje za rat, već za unutrašnju upotrebu da se dobije što veća simpatija u Srbiji", kazao je Tači, prenosi Beta.

Tači je nakon sjednice Saveza za nacionalnu bezbjednost Kosova rekao da je u jutrošnjoj akciji kosovske policije na sjeveru uhapšen i jedan Rus za kojeg je naveo da je bio “maskiran statusom diplomate” i da je imao za cilj da ometa policiju.

Podsjećamo, danas je policija Kosova provela akciju na sjeveru zemlje gdje je većinsko srpsko stanovništvo, a cilj akcije je, kako je navela kosovska policija, bilo hapšenje policajaca upetljanih u kriminalne aktivnosti. Nakon sporevedene akcije, ROSU se povukla sa sjevera Kosova.