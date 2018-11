Tači objavio slike i detalj razgovora sa Putinom FOTO

Javnost je o tome obavijestio sam Tači, na svom Tviter nalogu, gdje je podijelio niz fotografija sa tog susreta, ali i detalj njihovog razgovora.

Naime, Tači je uz fotografije na kojima se vidi rukovanje i razgovor sa ruskim predsjednikom, napisao:

– U Parizu sam se sastao sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom sa kojim sam razgovorao o dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i sveobuhvatnom, prevnoobavezujućem sporazumu. Na ovu temu, predsjednik Putin je bio jasan: “Ako vi (Kosovo i Srbija) postignete mirovni sporazum, Rusija će ga podržati” – napisao je Tači.

In #Paris, I met President @PutinRF_Eng, focusing on dialogue for the normalization of relations btwn Kosovo & Serbia for comprehensive, binding agreement. On this topic, President Putin was clear: “If you (#Kosovo & #Serbia) achieve a peaceful agreement, Russia will support it”. pic.twitter.com/TAXILAXutD

