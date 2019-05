Tači nastavlja pripajanje: Kosovo i Albanija će živjeti zajedno bez granica

Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači rekao je danas da će u bliskoj budućnosti “Kosovo i Albanija živjeti zajedno bez granica”, prenijela je prištinska Koha.

On je takođe dodao da će se “Preševo, Bujanovac i Medveđa priključiti Kosovu”. Tači tvrdi da su Albanci podjeljeni nepravedno i da se sada moraju ujedniti “svojom voljom”. On smatra i da je došlo vrijeme da se radi mudro na uklanjanju graničnih prelaza koji su, prema njegovim tvrdnjama, nepravedno nametnuti. Tači je naveo i da će nastaviti svoj angažman u tom cilju, dodajući da je to “od vitalnog značaja”.

Tači je to kazao prilikom dodjele zvanja počasnog građanina u albanskom gradu Krum: “Mi ćemo zajedno živjeti u bliskoj budućnosti u zajedničkoj državi Kosova i Albanije. Budite sigurni da je veoma lako ostvariti taj san”.