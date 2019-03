Svjetski mediji pišu o Dušanu, olovkom osvaja ljude FOTO

Kad ste slikar i to još tinejdžer iz Beograda, a o vama već pišu najpoznatiji svjetski portali, to je siguran znak da ste već na pola puta do uspjeha.

Njegovo ime je Dušan Krtolica, ima 16 godina i živi u Beogradu. Kako kaže, crteži su njegova najveća strast, dok svoju inspiraciju najviše pronalazi u prirodi. Najviše ga fasciniraju životinje i njihova velika raznolikost, kao i njihova nevjerovatna sposobnost da se prilagode životu u mnogim različitim sredinama. Prema Dušanovim riječima, počeo je sam da crta kada je imao 2 godine, a do danas je imao šest samostalnih izložbi i učestvovao je u mnogim TV emisijama u kojima je govorio o svom radu. Sa 13 godina je pisao i sam ilustrovao enciklopediju praistorijskog svijeta, koja je objavljena kod nas. Knjiga mu je prevedena na engleski i trenutno se nalazi u fazi potrage za novim izdavačem. Kako sam kaže, za njegov rad postoje veliko interesovanje, pa njegovi crteži nalaze kupce širom svijeta. O Dušani su do sada pisali neki od najpoznatijih svjetskih portala poput Bored Pande i Hafington posta, a njegov rad možete pratiti na njegovoj Fejsbuk stranici po imenu Dušan Krtolica – Dino Boj, piše Blic.