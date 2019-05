Sveštenik sa transvestitom švercovao skank, pa pobjegao iz sela

“Spremao sam se, kad ga sretnem na ulici, da ga pogledam u oči i pitam zašto je to radio i šta mu je trebalo da ljaga crkvu i svoju porodicu, ali odavno ga nisam vidio – kažu da se odselio”.

Ovo su riječi mještanina sela Radovci kod Požege koji žarko želi da sretne svog komšiju, bivšeg sveštenika Milana Jordovića uhapšenog 27. februara prošle godine dok je švercovao 27 kilograma skanka. Njemu se želja do sada nije ispunila jer Jordovića nikako da sretne.

"Pitao sam po Radovcima, pitao je i narod mene gdje je on, ali preciznog odgovora nema. Neki kažu da je otišao iz rodne kuće, neki idu dotle i da je u inostranstvu, svašta narod priča, ali ja ga dugo nisam vidio. Do zimus sam ga i sretao, vjerovatno je to bilo u vrijeme ona dva sata tokom kojih je imao “dopust” da izađe iz kućnog pritvora, poslije toga ne", kaže stanovnik Radovaca.

On kaže da je svešteniku Milanu Jordoviću istekla kazna od 12 mjeseci kućnog pritvora na koju je osuđen poslije nagobde sa Višim tužilaštvom u Čačku. Sudeći da je presuda donijeta nedugo poslije hapšenja, marta prošle godine, kazna Jordoviću trebalo bi da je istekla, ali tome zvanične potvrde nema.

U Višem sudu u Čačku, pred kojim je donijeta presuda, rekli su da je za izvršenje kazne nadležan Osnovni sud u Požegi, s obzirom da pokriva teritoriju prebivališta okrivljenog, gdje je Blic i potražio inforaciju da li je Milanu Jordoviću istekla kazna.

Međutim, odavde su im odgovorili da “provjerom kroz evidenciju upisnika izvršenja alternativnih sankcija ovog suda Milan Jordović ne prolazi kroz evidenciju”. Odgovor nisu mogli dobiti ni od advokata koji je po službenoj dužnosti branio bivšeg sveštenika jer nije želio da govori o svom klijentu.

Zajedno sa nekadašnjim sveštenkom, koji je bio paroh u naselju Savinac, uhapšen je Zoran Marinković, bivši vjeroučitelj, za koga se priča da je tranvestit. Njih dvojica su bili u automobilu i prevozili narko tovar iz Albanije.

I Marinković, kao i Jordović, osuđen je na 12 mjeseci kućnog pritvora. Zajedno su priznali djelo, ali tužiocu u Čačku ispričali da su drogu prenosili za Svetlanu P. (47) i Anu P. (25), majku i kćerku iz sela Lopaš. Rekli su da su samo oni samo bili puki izvršioci u krijumčarenju skanka, i da su žene na koje su pokazali prstom zapravo “mozak” operacije. Opisali su da su u Albaniju išli po dogovoru sa njima i da su za to bili plaćeni.

Odmah poslije toga uhapšene su majka i kćerka. Tokom suđenja u Čačku one su negirale krivicu, ali su im odrezane zatvorske kazne u trajanju od pet, odnosno tri godine zatvora. I njihova odbrana i Tužilaštvo, saznajemo, uložile su žalbu na ovu presudu.

Gdje god ga je Milan Jordović više ne da nije samo svešteno lice, jer je raščinjen, već je izopšten i iz crkvene zajednice na sedam godina.

"Rješenje Crkvenog suda upućeno je na potvrdu drugostepenom sudu SPC. Odluka je donijeta prije mjesec dana, zato što niko ne želi da pokriva čovjeka koji ne šteti ugledu samo crvke, nego i naroda", rekao je u septembru protosinđel Savo, sekretar episkopa žičkog Justina.