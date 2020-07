Sve je počelo na Svetog Vasilija: Mještani pronašli krvav krst

U svakom dijelu Srbije postoje vjerovanja u mitska bića, vampire, vile, karakondžule ili drekavce. U šumadijskim selima, gotovo da nema starijih ljudi koji ne poznaju nekoga ko se kune da ga je usred noći spopalo misteriozno biće.

Ovo su neka od svjedočanstava onih koji kažu da su doživjeli ove napade ili onih koji su čuli od najbližih ovakve ispovijesti. U julu 2007. godine starina iz sela kraj Lapova svjedočio je da ga je na brdu Gvozdenjak napalo "nešto što nije sa ovoga svijeta".

- Čuvao sam ovce i zadržao se više nego obično. Onako umoran i gladan dođem kući, uteram ovce u tor, pa se sjetim da sam na livadi zaboravio torbu i u njoj mobilni telefon. Krenem nazad, uzmem torbu pa kući. Sve vrijeme sam se ježio i stalno imao osjećaj da me neko prati i da mi nešto dahće za vratom. Okrenem se, ništa! Nisam bio ni pijan ni lud, samo umoran. Odjednom mi neko čudo zajaši na leđa, zavrte mi se u glavi i osjetih samrtnički strah. Čuo sam neko dahtanje i hučanje, kao kad pas reži. Pokušao sam da ga zbacim, evo tragova borbe i sada ima - pričao je starina.

Svjedočio je da to nije bio ni pas ni vuk, da je bilo biće kao poveće dijete, ali vrlo teško.

- Samo sam prozborio "bože, pomozi mi" i pao na koljena. Težina sa mojih leđa je nestala, sjećam se samo da sam čuo zvuk kao da pas trči. Klečao sam neko vrijeme, sva mi se kosa podigla na glavi, nisam smio da se okrenem. Ustao sam i potrčao kući koliko me noge nose - pričao je tada Miloš, žaleći se što mu niko ne vjeruje i svi ga pitaju koliko je tog dana popio.

Ipak, deda Miloje koji je tada živio u podnožju brda Gvozdenjak, mada nije čuo za napad na Miloša, rekao je da nije čudo što se sve desilo na brdu.

- Tamo je bilo staro tursko groblje. Narod je spomenike polomio da bi se zatrlo mjesto gdje su sahranjivani "nevjernici". Mnogi tvrde da je to bio grijeh, ali samo rijetki smeju da ispričaju šta im se dešava. Moj otac je tamo sreo jagnje koje je režalo, a spaslo ga je samo to što je gledajući tu zvijer u oči pomenuo ime božje. Od tog dana tata je do smrti imao tik, nevoljno je zabacivao glavu i lijevu ruku. Prešao je da spava sam u sobi i nikada svijetlo nije gasio- pričao je deda Miloje.

Četiri godine kasnije, mještani kragujevačkog naselja Korićani, na obodu grada, stidljivo su policiji prijavili krvavi krst na ogradi komšije i napadača koji pali vatre po dvorišima, ječi i bježeći kroz naselje cijelu njivu pretrči u tri koraka. Među sobom su priznavali da sumnjaju na drekavca.

Mještani su svjedočili da je sve počelo oko 14. januara, nakon Svetog Vasilija. Nešto im je lupalo na vrata, vrištalo po naselju, iznenada bi buknula vatra u nekom dvorištu, a kada ljudi izađu vide samo sjenku koja bježi niz drum. Ljubinka K. iz ovog naselja svjedočila je te 2015. da njene komšije noću kraj vrata drže sjekiru. Komšija Ljubiša tvrdio je da 20 muškaraca noću dežura noseći vile i motke.

Ajde što je nešto vrištalo do pola noći, ajde što nam lupa na prozore i lomi stakla, ali kada je osvanula zaklana kokoška na krstu, kap je prevršila čašu. Jedne noći čak 50 ljudi ga je čekalo. Kad je zalupao na prva vrata, komšinica je javila i svi muškarci u "čeki" su se rastrčali na sve četiri strane svijeta. Samo par ljudi ga je spazilo i oni su svjedočili da je to čudo u tri koraka pretrčalo njivu kraj jedne kuće, a normalnom čovjeku treba bar sto koraka preko te njive- pričao je Ljubiša, a potvrđivali okupljeni.