Sumnja se da je ubica ubo druga u grudi, ostao pored njega i vikao mu da izdrži?

Policija ispituje da li je Ivana Trifunovića (22) ubio upravo drugar koji je bio uz njega dok je krvario i dozivao pomoć, prenosi Kurir. Trifunović je preminuo nakon što je nekoliko sati nakon dočeka srpske Nove godine, uboden nožem u grudi na Novom Beogradu, nedaleko od zgrade u kojoj živi.





Policija je uhapsila D.I. (20) zbog sumnje da je u nekoliko sati nakon dočeka Srpske Nove godine nožem ubo u grudi Ivana Trifunovića koji je ubrzo nakon toga preminuo.

Ubijeni Ivan nije imao kriminalni dosije, a postoji sumnja da je motiv napada bila svađa koja se dogodila na žurki na kojoj je bio, a koju je on napustio oko dva sata ujutru.

Kako Kurir nezvanično saznaje, osumnjičeni za ubistvo je navodno drugar kog je sa ranjenim Ivanom zatekao otac povređenog mladića i koji mu je vikao : "izdrži, izdrži".

- Na kameri se vidi kako jedan mladić juri drugog. zapravo vidi se kako žrtva beži od napadača. Utvrđuje se da li je to isti mladić kog je otac zatekao sa povređenim sinom, jer je mladić prevezen privatnim kolima u bolnicu - objasnio je izvor.

On je dodao da se sumnja da je najvjerovatnije na žurki na kojoj je ubijeni mladić bio došlo do svađe i da je ona kulminirala u ubistvo.

- Za sada nije poznato oko čega su se posvađali - kaže sagovornik.

Kako Kurir saznaje, ranjeni Ivan davao je znake života kada ga je otac pronašao, prevezen je u bolnicu ali je ubrzo preminuo.

Ljekari su pokušali da ga reanimiraju, ali, nažalost, nisu uspjeli.

Nije imao dosije

Otac ubijenog Ivana za potvrdio je da je njegov sin bio na dočeku Nove godine u kraju.

- Vratio se kući oko pola tri. Nešto kasnije zazvonio mu je telefon i on je izašao iz stana. Nakon nekog vremena izašao sam da vidim šta se dešava... Našao sam ga na stazi, pored njega je bio njegov drug, držao ga je i vikao mu: "Izdrži!". Zajedno smo ga ubacili u automobil i odvezao sam ga u bolnicu - rekao je nesrećni otac, slomljen od bola, i dodao da vjeruje da će policija utvrditi sve detalje tragedije jer on ne zna ko mu je i zašto ubio sina, i to na oko 500 metra od kućnog praga.