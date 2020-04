Student iz Srbije, uz dvoglavog orla na ruci tvrdi: Srbi su protjerivali Albance

I to baš u trenutku kada su pojedinci iz vlasti u Prištini smogli snage da priznaju da je OVK činila zločine nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Ovaj student koji se nalazi u Albaniji gdje izučava istorijsku lingvistiku “svoju” istoriju ispričao je za zapadne medije, a preneo ih je tviter TeamAlbanians.

29-year-old #Serbian student Tomislav Perusiç has moved to #Albania to study historical linguistics. He says "#Serbs and those in conflict with Albanians must know that Albanians always lived here and it is not humane to treat neighbors badly" ❤️

