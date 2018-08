Strane sile se upliću u politiku Srbije; rješenje za Kosovo nije na vidiku VIDEO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas prije podne sa patrijarhom srpskim Irinejom u Patrijaršiji.

Predsjednik Srbije izjavio je danas da je proteklih dana zabilježeno snažno, višeslojno agentureno djelovanje, zbog kojeg je Srbija dovedena u situaciju da se brani od tračeva i dezinformacija.

"I sad bi trebalo da budemo srećni? Trebalo bi da budemo sreći da se nešto dogodilo - formiranje ZSO, a ne zato što nas danas nisu pobili", primijetio je Vučić.

On je, novinarima poslije razgovora sa patrijarhom Irinejom, a nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, ukazao da je prethodnih dana zabilježeno agenturno djelovanje iz raznih centara moći, u smisli kako se nešto stašno "kuva", kako "strašni zločinci iz Beograda sa nešto malo manjim zločincima u Prištini nešto spremaju".

"Taj ko to kaže mora biti ne samo zlonamjeran, nego težak bolesnik", smatra Vučić.

Podsjetio je da Srbija vodi politiku mira i da je uspjela u tome da se sačuva svaki život.

"A onda nas vas optužuju da se dogovarate sa Prištinom da ubijate Srbe kako biste ostvarili svoje političke ciljeve. Svoju zemlju optužujete da je zločinačka i da će da ubija svoje ljude. Gdje se to desilo - nikada i nigdje", primijetio je.

Ali, kaže, bilo je važno da se izađe sa svim tim, kako Srbi, posebno Srbi sa KiM, ništa ne bi mogli da traže, dodao je on.

"Zato sam ih molio da ne preduzimaju ništa, da izdrže još nekoliko dana da se vidi šta ta mreža radi", rekao je Vučić.

A povodom optužbi političkih protivnika, rekao je:

"Šta je to država Srbija organizovala, šta je to loše uradila, šta su Srbi loše uradili? Osim što bismo mi željeli da ne budu svi Kosovari nego i Srbi i da, koliko je to moguće, pripadaju srpkoj državi. I u tome je moj grijeh i grijeh srpske države. Zato nam te pridike drže oni koju svoju državnost promijenili u kosovarsku", zaključio je on.

U dosovskom sistemu, i nekim drugim organizacijama, ne samo poliltičkim, sve vrijeme su defakto štitili punu "kosovsku nezavisnost", kaže Vučić.

"Sve vrijeme je štićena nezavisnost i suverenitet teritorije "Republike Kosovo". Ne Republike Srbije, nego Republike Kosovo", precizirao je.

Kako je rekao, dovoljno je da se pročita samo šta su sve pričali i radili i dodao da ne mora više ništa o tome ni da kaže, a da građani sve to jasno vide i razumiju a i oni koji nisu - tek će da razumiju.

"A da štitim punu nezavisnost Republike Kosovo - neću da učestvujem u tome, a oni neka nastave to da rade" rekao je Vucić.

On je, napitanje da se tvrdi da je na Kosovu multikulturalnost upitao da li je to multikiulturalnost kada srpske poltičare hvale koji su im dali presudu MSP da je kososvska nezavisnost legitimna.

Kompromisno rješenje za Kosovo nije na vidiku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da kompromisno rješenje za Kosovo nije na vidiku i da nije optimista po tom pitanju.

Na pitanje novinara, poslije sastanka sa patrijarhom, o tome šta je to konačno kompromisno rješenje za Kosovo o kojem svi stalno govore, Vučić kaže:

"Konačno će biti onda kada bude konačno, ne prije toga. O tome ću govoriti ako bude moguće postizanje takvog rješenja. Sada takvog rješenja nema i nismo ga dobili. Da li je na vidiku? Mislim da nije. Nisam optimista", rekao je Vučić.

Zadovoljan sam što me je patrijarh saslušao

Rekao sam patrijarhu, otvoreno, sve što mislim, i o Kosovu i Metohiji, i drugim pitanjima, i ja sam od njega čuo sve što on misli i što misli SPC, rekao je Vučić.

Vučić je novinarima prenio da su on i patrijarh saslušali jedan drugog dok su govorili o nacionalnim i državnim pitanjima.

"Zadovoljan sam što me je saslušao", rekao je predsjednik i precizirao da su razgovarali o položaju Srba na Kosovu i Metohiji, o položaju srpskog naroda u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, kao i posljedicama zločina i ubijanja i protjerivanja u akciji Oluja, prije 23 godine, ali i o katastrofalnim demografskim kretanjima i neophodnosti preduzimanja ozbiljnih i odgovornih mjera za opstanak srpskog naroda.

- Mnogih Oluja neće biti. Srpska država ih neće dozvoliti. Tačka - rekao je Vučić.