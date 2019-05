Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je afera sa snimcima austrijskog vicekancelara Hajnc-Kristijana Štrahea pokazatelj da se do sada važeći principi u svijetu ruše i da se krše sva elementarna prava, te dodao da je jasno da su to snimale zapadne službe, a ne austrijska.

"Ovo je užasan snimak... Možda je austrijska služba imala neka saznanja, ali svakako ovo nije radila. Moje je pitanje, a i svačije bi bilo - koje su zapadne službe to radile i po nalogu kog suda i tužilaštva su djelovale na tuđoj teritoriji. Koje su `sestrinske` službe bile uključene u obavljanje tog posla", rekao je Vučić.

On je rekao novinarima u Novom Sadu da se postavlja i pitanje ko je odlučio da dvije godine ne bude gonjen neko ko je možda počinio krivično djelo, već da se snimci emituju kada nekom to politički odgovara.

Vučić je postavio pitanje zašto se kršilo pravo na privatnost i sve konvencije o ljudskim pravima, prenijeli su beogradski mediji.

"Zamislite da se tako nešto dogodilo u Srbiji. Zar mislite da ne postoje razni snimci koji mogu da budu iskorišćeni? Verujte mi, iznenadili biste se... Jesu li korišćeni u poslednih šest godina? Nijedan. Naši ljudi dobro rade svoj posao, rade ga profesionalno, a ne ovako neprofesionalno kao neke zapadne službe", rekao je Vučić.

On je ocijenio da su sva elementarna prava pogažena u ovoj aferi, uz nespornu činjenicu da Štrahe i drugi akteri užasnog događaja ne mogu biti oslobođeni odgovornosti.

Odgovarajući na pitanje kako će se događaji u Austriji odraziti na podršku koju je Štrahe pružao Srbiji o pitanju Kosova i Metohije, Vučić je rekao da je njegova stranka SNS sarađivala sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom i njegovom Narodnom partijom, a ne sa Štraheovom strankom.

"Štrahea sam sreo dva ili tri puta u životu. U svakom slučaju, uvek je podržavao Srbiju", rekao je Vučić.

On je rekao da je ova afera još jedan pokazatelj da se do sada važeći principi u svijetu ruše, poput odnosa prema globalizaciji i tržišnoj ekonomiji - do snažne pojave Kine na tom tržištu.

Vučić je podsjetio da se do 2016. godine, dok predsjednik Kine Si Điping nije preuzeo ulogu lidera globalizacije, moglo čuti da su globalizacija, tržišna ekonomija, liberalizam najbolje stvari koje je svijet mogao da doživi i da za to treba da se bori.

"Kako je Kina preuzela ulogu lidera koji bi želeo da učestvuje u sprovođenju tržišnih principa do krajnih granica liberalne ekonomije i svega drugog, od tada je krenula promena politike u zapadnoj hemisferi i svi principi za koje smo se zalagali 70 godina uopšte ne važe", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, tržišna privreda odjednom više ne važi, ako je kineksi "Huavej" uspješna kompanija.