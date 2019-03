To što je istina i pravda na našoj strani nije dovoljno

Priče o albanskom lobiranju protiv Srbije su istinite, kaže prof. dr Darko Tanasković u ATV-ovoj emisiji Jedan na jedan.

Lobiranje u SAD-u je legalna stvar, ali je čudno i pomalo problematično, poručuje Tanasković.

"Kod nas postoje dva bitna elementa koji utiču na to da mi nismo skloni naročito lobiranju, i na krajnjoj liniji da ne lobiramo onoliko koliko bismo mogli. Prvi razlog je u našem mentalitetu i shvatanju da ukoliko je istina i pravda na našoj strani da će to biti dovoljno da dokažemo onima koji misle drugačije da smo upravu. Kod nas je to shvaćeno i polako se mijenja. Drugi razlog je prizemnije prirode. Potrebno je mnogo para, a mi nemamo te pare. Albanci to mogu priuštiti zbog podrške, svoje dijaspore itd", kaže profesor Tanasković.

Oni koji su za vrijeme raspada Jugoslavije oni koji su tada odlučivali o sudbini srpskoga naroda i osmišljavali srpsku spoljnu politiku, jedan od propusta i nerazumjevanja sastoji se upravo u tome što se dugo vjerovalo da snaga naših argumenata, i to što mi legalno sa stanovišta prava imamo istinu na svojoj strani biće dovoljno da ipak ne doživimo ono što smo doživjeli, poručuje Tanasković.

"U odnosu na naše suparnike, ne isključujući mogućnosti ni realnost u krajnjoj liniji, da se ponekada iskoriste sredstva koja nisu samo diplomatska, nego ulaze u okvire drugih argumenata, mislim da smo mi u odnosu na njih 90 odsto našeg uspjeha postigli isključivo diplomatskim i političkim djelovanjem".