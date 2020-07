Stefanović: Povrijeđeno deset policajaca, jednom polomljene noge!

Na večerašnjim protestima u Beogradu povrijeđeno je 10 policajaca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Jednom od njih nanesene su teške tjelesne povrede i polomljene su mu obe noge", rekao Stefanović.

Stefanović je rekao da su ga demonstranti gurnuli niz stepenice i da je tom prilikom zadobio povrede.

"Danima pozivaju na nasilje i danima pozivaju na rušenje našeg pravnog poretka i na žalost izvršavaju to nasilje. Ovdje se ne radi o koroni, samo o nasilju. Do sada je večeras povrijeđeno deset policajaca", rekao je on.