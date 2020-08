Stefanović: Dok Srbi oplakuju mrtve i nestale, Hrvatska slavi

Dok desetina hiljada Srba protjeranih iz Hrvatske u akciji "Oluja" 1995. još oplakuju svoje mrtve i nestale, Hrvatska slavi tu vojno-policijsku operaciju.



"Teško je i zamisliti kako se danas osjećaju porodice ubijenih i nestalih i svi prognani Srbi sa svojih vijekovnih ognjišta u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja". Kako se osjećaju oni koji već punih 25 godina oplakuju svoje najmilije ili oni koji još uvijek ni ne znaju sudbinu svojih najbližih, kao i svi oni koji su morali ostaviti sve što su sticali i jedva spasavajući živu glavu bježati iz svojih domova u izgnanstvo. Nema utjehe za njih, ništa njihove rane ne može zaliječiti", rekao je potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

U saopštenju za javnost, on je rekao i da će, nažalost, i poslije 25 godina Hrvatska slaviti vojnu operaciju u kojoj je više od 1.800 Srba poginulo ili nestalo, dok je oko 250.000 prognano.

"Slaviće akciju u kojoj je sprovedeno etničko čišćenje našeg naroda i u kojoj su žrtve u najvećem broju bili civili, uglavnom starci, starice, žene i djeca. Ovaj brutalni zločin usred Evrope i danas je ostao zločin bez kazne. Vrijeme nije donijelo pravdu za žrtve "Oluje" i to će ostati ispisano kao sramotna stranica u istoriji Evrope", istakao je Stefanović.

On je takođe naglasio da je ponosan da se "Srbija danas ne stidi, ne prećutkuje i ne skriva stradanje sopstvenog naroda, olakšavajući zločincima da ne moraju da se suoče sa svojim nedjelom, kako je to činila u vrijeme prethodnih vlasti".

"Ponosan što danas obilježavamo Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u "Oluji", što Srbija već šestu godinu zaredom, zahvaljujući odlučnosti predsjednika Aleksandra Vučića, više ne ćuti, kako je to bilo nekada, i što ima snage da glasno kaže da je to bio strahovit zločin i ne dozvoljava da se zaboravi. To je najmanje što kao društvo dugujemo žrtvama i prognanima u zločinačkoj akciji "Oluja"", zaključio je Stefanović.