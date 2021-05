Stavljen katanac na kliniku lažnog hirurga Save: Ordinacija ispražnjena, "doktor" u bjekstvu

Klinika na Terazijama u kojoj je ilegalno operisao lažni plastični hirurg Sava K. (23) danas je zaključana, dok je njen vlasnik nestao.

Vijest o lažnom estetskom hirurgu buknula je nakon što su se nezadovoljne žene, na kojima su vršene estetske operacij, požalile inspekciji, javlja RTS.

Ispostavilo se da je lažni doktor zapravo po struci maser, da ima svega 23 godine i da mu je u poslu pomagala majka, po zanimanju cvjećarka.

Ordinacija lažnog hirurga, koji nikad zapravo nije upisao Medicinski fakultet, nalazila se u centru grada i radila je pet godina. Bila je savremeno opremljena i puna diploma. Ipak, od kako je afera ugledala svjetlost dana, vrata ordinacije su već nekoliko dana zaključana, a tabla je skinuta. Kako kažu prve komšije, oprema iz ordinacije je iseljena, a nestao je i lažni ljekar.

Sava, predstavljajući se kao estetski hirurg, operisao je muškarce i žene, stvarajući im često zdravstvene probleme. Pacijentima su, kako sami navode, poslije intervencija otpadali dijelovi usana, ostajali krateri po licu, rane i podlivi.

Jedan Beograđanin, iako i sam medicinski radnik, kaže da nije na vrijeme prepoznao prevaru, ali je njene posljedice i te kako osjetio jer je takozvani hirurg radio intervenciju koju on zapravo nije želio.

- Te intervencije su same po sebi rizične, pogotovo ako se vraćaju masne naslage, što se inače ne radi. Može izazvati plućnu emboliju i smrt. Intervencija je poprilično koštala - ispovijeda se jedan od pacijenata.

Da stvar bude gora, Sava nije radio sam, već je cijela ljekarska ekipa radila njim, a neizvjesno je da li su to pravi ljekari i da li su prijavljeni komori.

Po riječima samih žrtava, ljekari koji su radili sa njim imaju licence, ali nije poznato da li su i oni prevareni ili su svjesno bili dio ekipe koja je obmanjivala ljude.

- Račun sam dobio u vidu nekog indigo papira, ne znam ni kako to da nazovem. Ne želim ni da komentarišem koji antibiotik mi je bio prepisan, ja sam ga sam zamijenio. Lijek sam uz njegov recept bez problema kupio u državnoj apoteci - kaže pacijent.

Zanimljivo je da je inicijativa za borbu protiv nadriljekarstva u centru Beograda, pokrenuta u Hrvatskoj.

Veliki broj krivičnih prijava predato je poznatoj zagrebačkoj advokatici koja je pokrenula postupak protiv izvođenja neovlašćenih radnji i predala ga našem tužilaštvu. Žrtve kažu da ono što im se dogodilo na Terazijama nikada neće zaboraviti.

- Nije prošlo ni mjesec dana od aplikacije silikona, poslata sam na hitnu operaciju zbog infekcije. Izabrala sam njega i istražila ga. Činio mi se, s obzirom na reklamu i poznate ličnosti koje su dolazile kod njega, stvarno uvjerljivo. Rekao mi je da je to rutinska operacija - sjeća se Katarina Liovac, pacijentkinja iz Zagreba.

Sudeći po priči žrtava, čini se da nadriljekari imaju praksu u ordinacijama licenciranih klinika i prisustvuju hirurškim intervencijama na kojima se zapravo uče.

Ostaje misterija da li se sve događa po dogovoru sa diplomiranim specijalistima ili i ti specijalisti ne znaju sa kim imaju posla.

Činjenica je da nikada ne provjeravamo licence ljekara kod kojih idemo, ali moramo svi biti oprezniji i kada postoji bilo kakva sumnja, moramo je otkloniti ili potvrditi u Lekarskoj komori, na čijem sajtu se mogu naći imena svih registrovanih ljekara i ordinacija.

U ovom slučaju odgovor iz Komore je prilično jasan - ljekar sa ovim imenom i prezimenom ne postoji.

Treba obratiti pažnju i na godine onoga koji se predstavlja kao ljekar. Specijalizacija i praksa traju dugo, pa je izvjesno da onaj ko vas operiše ne može imati 23 godine jer bi to značilo da je svoju specijalnost stekao već u osamnaestoj.

Ljekara koji se lažno predstavljaju je sve više. Mnogi će se pitati zašto inspekcija Ministarstva zdravlja ne može da ih kontroliše. To je zato što oni, po zakonu, mogu da provjeravaju samo ordinacije koje su registrovane.

Mnogi su pronašli baš tu rupu u zakonu i registrovali svoje prostorije kao kozmetičke salone, nad kojima inspekcija nema nikakvu kontrolu.

Na ovaj problem mogli bi dodatno da reaguju ljekari koji časno i pošteno obavljaju svoj posao, jer svaku estetsku intervenciju i operaciju morali bi rade stručna i školovana lica. U suprotnom, posljedice su katastrofalne, navedeno je.

Dramatična ispovijest Savine žrtve iz Zagreba

Iz dana u dan javlja se sve više djevojaka i žena koje su unakažene poslije, kako tvrde, estetskih intervencija obavljenih u ordinaciji lažnog doktora Save K.

Jedna od žrtava nestručnih estetskih zahvata bila je i Katarina Liović iz Zagreba. Umjesto hijalurona joj je, tvrdi, prije nego što će doći u ordinaciju kod lažnog doktora stavljena supstanca sumnjivog sadržaja, što je i ispričala u gostovanju na TV Prva.

- On je konstatovao da u usnama imam biopolimer koji je izazvao infekciju i da bi što prije trebalo da bude uklonjen iz usana. Njegova majka mi je uzela anamnezu, pitala me da li bolujem od neke autoimune bolesti... Tad nisam znala da je sve slike koje je Sava K. koristio na Instagramu zapravo ukrao od doktora iz Azerbejdžana.

Poslije intervencije Katarina nije riješila problem zbog kog je došla kod, ispostaviće se, lažnog doktora. Ali, on se, ispričala je ova Zagrepčanka, ponašao kao da je posao obavio kako treba:

- Pisao mi je: „Katarina, odlično napreduješ, šta god treba, javi se!“ Pisao mi da zabranjeni antibiotik mažem direktno na rezove, na šavove. Da ga slobodno stavljam na sluznicu. U dubini duše jesam sumnjala da je sve u redu, ali sam mislila da bi to tako trebalo da izgleda...

Katarina dodaje da nije mogla da govori poslije intervencije, te da je na jedvite jade pronašla hirurga koji je pristao da popravlja greške poslije nestručnih intervencija.

- Hirurg u Zagrebu me je poslije svega primio, sa napadima panike, pod teškim lijekovima, i u 15 operacija spasio to što se spasiti dalo. Rekao je da to nije bio biopolimer, i da to nije vidio nikada, kao nešto što je sastrugano sa roštilja i stavljeno u usnu i mišiće – priznala je Liovićeva i dodala da još nije podnijela tužbu protiv Save K. i njegove majke, ali da će narednih dana doći u Beograd i to vjerovatno učiniti.

Oštećene žene se javljaju sa svih strana

Kako se navodi na društvenoj mreži Instagram, Sava je svoje pacijente operisao bez diplome ljekara.

- Meni je Sava upropastio lice i stomak! Vadio mi je sopstvenu mast iz stomaka da bi koristio kao filer za lice. Stomak mi je od tad neravan, a lice mi se upalilo i zagnojilo toliko jako da sam morala hitno biti operisana u ful narkozi.

Slala sam mu slike i sve da vidi šta je uradio. On je tvrdio da je to "jutarnji otok" i da će proći. Sada imam ožiljke na licu od njega - napisala je jedna od žena na Instagramu.

Tužilaštvo je protiv lažnog hirurga pokrenulo hitnu istragu.