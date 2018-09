Stav SPC prema ukrajinskom pitanju da zauzmu i druge crkve

Mitropolit volokolamski Ilarion, drugi čovjek Ruske pravoslavne crkve, kome je u Beogradu uručen počasni doktorat Univerziteta u Beogradu, rekao je da je pozicija Srbije i Srpske pravoslavne crkve /SPC/ prema ukrajinskom pitanju veoma ispravna i da se nada da će i druge crkve zauzeti isti stav.

Mitropolit volokolamski Ilarion je rekao da legitimizacija raskola u Ukrajini, čime se, nažalost, bavi patrijarh vaseljenski Vartolomej, ne može da objedini ukrajinske vjernike, nego će, naprotiv, stvoriti nove raskole i ne samo među pravoslavnim vjernicima u Ukrajini, već i u čitavom svjetskom pravoslavlju, što se već dešava.

"Nadamo da se to neće dogoditi i da će kao i ponovo solidarna pozicija pomjesnih pravoslavnih crkava spriječiti takav razvoj događaja. Zajedničkim naporima uspjećemo da sačuvamo jedinstvo pravoslavlja", naglasio je mitropolit Ilarion nakon dodjele doktorata.

Na podsjećanje da je upozoravao na mogućnost krvoprolića i pitanje koliko je opasna situacija u Ukrajini, ruski mitropolit je rekao da pravoslavni vjernici štite i štitiće svoje svetinje, prenio je "Sputnjik".

"I zato ako neko pokuša da nasilnim putem oduzme te svetinje, a to se, nažalost, već dešava, i ako dođe do legimizacije raskola, sve će se to samo zaoštriti, ljudi će ustati u zaštitu svojih svetinja", izjavio je mitropolit Ilarion.

Odgovarajući na pitanje da li su pokušaji raskolničkih crkava u Ukrajini, Crnoj Gori i Makedoniji da se izbore za priznanje prirodan proces nastanka mladih država ili su to "obojene revolucije" koje su prešle iz političke u crkvenu sferu, mitropolit Ilarion je rekao da političari ne treba da se miješaju u crkvena pitanja.

On je rekao da danas predstavnici SAD veoma aktivno podržavaju autokefalni proces u Ukrajini, ali da američki predsjednik Donald Tramp ne kaže da sve pravoslavce Amerike treba objediniti u jednu crkvu.

"To mu ne pada na pamet. A ako bi mu i palo, ne mislim da bi to podržali američki vjernici ili politički establišment. U Ukrajini je to normalna stvar, predsjednik odlučuje kakva crkva da bude, koga da utjera u tu crkvu i sa našeg stanovišta to je potpuno nenormalno", dodao je ruski mitropolit.

On je zaključio da crkvena pitanja treba da se rješavaju crkvenim putem.