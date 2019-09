Amalia Sakač (88), starica koju su u noći između subote i nedjelje, napali i opljačkali razbojnici u njenoj kući u subotičkom naselju Radanovac, još je u šoku i strahu od torture koju je doživjela.

Baka Amalku, kako je zovu u kraju, inače živi sama u Ulici Vuka Mandušića i u subotu oko dva sata poslije ponoći probudila je treska i galama. Ubrzo je postala žrtva dvojice objesnih muškaraca, starih oko 30 godina po njenoj procjeni, kao i starije žene.

Razbojnici su joj tražili novac, vikali su na nju, udarali je pesnicama, snažno hvatali za ruke, tresli je, prijetili joj smrću.

Poslije svega što je preživjela te noći boji se da bude sama u kući zbog čega je napustila svoj dom i živi trenutno kod sina, a dan provodi u njihovoj krupari, gdje smo je i zatekli.

"Pomažem malo sinu, ali još imam strašne slike pred očima. Bilo ih je troje, dva muškarca i jedna žena. Upali su tako što su razvalili vrata. Zgrabili su me, nisam uspjela ni da se snađem. Tražili su mi novac. Govorila sam im da nemam novca, a oni su vikali da lažem", priča nam baka Amalka.

Na njenom licu, preko oka vidljiva je velika modrica, a ima ih i po rukama.

"Ni sama ne znam šta mi je sve prolazilo kroz glavu. Ponavljali su da će me ubiti ako im ne dam novac. Onda su počeli da preturaju po svemu, ali su to radili besno i tako što su sve bacali. Prevrnuli su sve stvari. U ormanu su našli torbu u kojoj je bilo 3.000 dinara. To su uzeli i tražili da im dam još", priča vidno uznemirena žena.

Nakon premetačine i još iživljanja nad staricom trojka je napustila njenu kuću.

"Odahnula sam. Uzela malo vazduha, skupila snage i nazvala sina. On je dojurio do mene, a došla je i policija. Mislim da bih prepoznala te ljude koji su me napali. Nadam se da će ih policija pronaći i da više nikada nikome neće učiniti zlo. Mene je strah. Ne može biti svejedno poslije takve situacije", zaključuje baka Amalka.

U PU Subotica potvrdili su medijima da je obavljen uviđaj u prisustvu zamenika osnovnog javnog tužioca i da intenzivno tragaju za počiniocima ovog krivičnog djela.

Komšije baka Amalke kažu da su čuli lavež psa te noći i vidjeli policiju, ali ne znaju šta se dogodilo.

"Žao nam je baka Amalke. Nismo znali da su je napali. Osim laveža pasa oko dva, tri sata ujutru ništa drugo nismo čuli. Ima često sumnjivih prolaznika u našoj ulici", zaključio je jedan od komšija.

