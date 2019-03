Stari put kroz Kuzmin zamijeniće novi autoput

Starim i trošnim putem kroz Kuzmin svakodnevno prolazi na stotine automobila i kamiona. Uskoro bi taj problem trebalo da bude riješen. Izgradnja auto-puta, kako najavljuju, trebalo bi da počne sredinom ove godine.

Umjesto tim starim i trošnim putem, vozilo bi se modernim auto putem Beograd-Bijeljina, čija bi dionica išla kroz Kuzmin. Izgradnju su, početkom godine, najavili Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Ta vijest posebno je obradovala stanovnike tog mjesta u Sremu. Jedva čekaju da se riješe gužvi i gustog saobraćaja kroz centar.

"Normalno da će nam biti bolje. Zbog naše djece prije svega. A i drum je već oštećen, kuće nam pucaju."

"Kuzmin će postati mirniji. Neće toliko kamiona prolaziti pa će nam i deca biti bezbednija."

"Mnogo će nam značiti za rasterećenje, ali ja mislim da će nam to smanjiti promet u prodavnicama," kažu mještani Kuzmina.

Zato će ojačati trgovina između Srbije i Republike Srpske. Interes zvaničnog Beograda za gradnju autoputa ne čudi jer Srbija, u prosjeku, u BiH izveze roba u vrijednosti oko dvije milijarde maraka. U Sremskoj Mitrovici, kojoj Kuzmin teritorijalno pripada, čekaju detaljan regulacioni plan kako bi izvršili eksproprijaciju. Imaju velike planove.

"Ono što mi očekujemo jeste da se aktivira i zemljište pored auto-puta za izgradnju novih logističkih centara, fabrika, koje će svakako zaposliti stanovništvo iz ovog dijela grada, a ne samo Sremske Mitrovice nego i Šida," kaže Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice

Koristi će, itekako, imati i Republika Srpska, kaže ministar saobraćaja i veza.

"Vi znate da je sada nezamislivo privući bilo kog investitora bez dobro riješene infrastrukture. To će sigurno biti podsticaj i za privlačenje novih investitora, za razvoj privrede, itd. Mora se gledati i taj aspekt i mi svakako kada smo radili planiranu mrežu naših autoputeva vodili smo računa upravo o tom segmentu," rekoa je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.

Ima dosta posla oko spajanja Banjaluke i Beograda autoputem. U Republici Srpskoj završena je dionica do Doboja. Dalje bi se išlo prema Vukosavlju, Brčkom i Bijeljini, dalje do Kuzmina, gdje bi bila veza sa postojećim autoputem Beograd -Zagreb. Biće potrebno izgraditi novi most na Savi, a Srbija je, za te namjene, obećala 100 miliona evra, dok bi vlasti Republike Srpske pregovarale sa kineskim kompanijama kao potencijalnim koncesionarima. Radovi na izgradnji autoputa od Kuzmina do Bijeljine trebalo bi da počnu na ljeto.