Stanković: Sumnjam da će iko od mučitelja biti osuđen

Milovan Stanković, prvi Srbin kidnapovan na području podujevske opštine, kaže da je revoltiran što nije pozvan da svjedoči o zlodjelima albanskih terorista koji su ga oteli i mučili na planini Bajgori, nadomak Podujeva, kao i da ne vjeruje da će tužioci Specijalnog suda za zločine terorističke OVK ikoga optužiti za mučenje i ubistvo zarobljenika u logorima u okolini tog mjesta.

On kaže da ne vjeruje najavama da će tužioci Specijalnog suda za zločine OVK u Hagu, koji bi 14. januara trebalo da ispituje jednog od njegovih mučitelja - vođu terorističke OVK na području Podujeva Rustema Mustafu, ikoga optužiti.

Stanković, koji je kidnapovan 2. avgusta 1998. godine, dok je kao šumar bio na kontroli terena Dobre vode, navodi da su ga Albanci odveli u betonski bunker koji je ličio na kavez za životinje i da je tu proveo 20 dana uz svakodnevno ispitivanje i udaranje kundacima.

"Uglavnom su me ispitivali o tome koga imam u srpskoj policiji, ko me je poslao da ih špijuniram i tako dalje. Poslije bunkera odveli su me u nekakve prostorije u selo Bare, gdje je uslijedilo petnaestak dana mučenja i gdje su me tukli po tri puta dnevno, sve dok ne bih bio obliven krvlju", rekao je Stanković za "Večernje novosti".

On dodaje da je mučenje nastavljeno u Bajgori u prostorijama nekadašnje Zemljoradničke zadruge, gdje je bilo zatočeno i više Albanaca, od kojih je jedan batinama pretučen na smrt.

"Mene su najžešće tukli 21. avgusta. Tog datuma se sjećam jer je tada bio unukov rođendan. Tada sam poželio da me nema, da nestanem sa lica zemlje, jer sam znao da moja porodica nema novca da plati moje izbavljenje", rekao je Stanković.

On je, zahvaljujući svjedočenju poštenih Albanaca, nakon 56 dana, ipak, oslobođen nakon čega je uslijedilo višegodišnje liječenje i prijevremena penzija.

"Jedina, bar delimična satisfakcija za sve preživljeno, bila bi mi pravedna kazna za mučitelje", ističe Stanković, koji je ranije svjedočio o zločinima OVK pred međunarodnim sudijama Unmikovog suda i dobio presudu kojom su na višegodišnje kazne zatvora osuđene vođe OVK u regiji Podujeva LJatif Gašij, Rustem Mustafa i Nazif Mehmeti.