Stanković: "Integral inženjeringu" treba oko hiljadu radnika VIDEO

Južni krak Koridora 10, na trasi auto-puta kroz Grdeličku klisuru juče je pušten u saobraćaj.





Riječ je o dionici od 26,3 kilometra na kojoj su 33 mosta, kao i dva tunela - Predejane i Manajle.

Jednu dionicu puta gradila je i firma iz Republike Srpske, “Integral inženjering”, a svečanom otvaranju prisustvovao je i vlasnik ove firme, Slobodan Stanković.

Stanković je rekao da nije bilo lako graditi kroz klisuru, te da su radnici "Integral inžinjeringa" odradili odličan posao.

"Tu je radilo oko 600 radnika, radilo je dosta mehanizacije, plate nisu ovdje loše za one ljude koji su radili. Isto to poručujem da neće biti loše ni za one u Republici Srpskoj, svako ko hoće da rani neka se prijavi u "Integral inženjering". Nama sad treba oko hiljadu radnika, mi ne uzimamo poslove jer nemamo radnika", rekao je Stanković.