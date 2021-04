Stanivukovićeva bubica tema u Srbiji: "Ne shvata da je gradonačelnik"

Da li je pojavljivanje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na sastanku sa predsjednikom Srbije sa bubicom skandal ili elementarno neznanje, raspravljalo se jutros u jutarnjim programima u Srbiji.

Prisutni gosti su poručili da je riječ o neznanju, a da Stanivukovićeva promocija na društvenim mrežama je dječija, a njegov postupak je okarakterisan kao dječiji.

Političar Zoran Anđelković poručuje da Stanivuković nije svjestan da je postao gradonačelnik i da je predizborna igrarija završena, te da Stanivuković treba da se ponaša kao gradonačelnik.

"Kada ulazite kod šefa države i vi ste ozvučeni, to nije samo protokolarno pitanje, nego bezbjednosno. Zamislite da se to desilo sa Putinom i da je ozvučen, pa bio bi odmah uhapšen. A Stanivuković je u tom trenutku razgovarao sa tri šefa države. Dešava se da pratnja Aleksandra Vučića uočava da je Stanivuković ozvučen, nakon čega je došlo do neprijatne situacije nakon koje nije mogao biti nastavljen normalan sastanak. On je obrukao svoj grad i Republiku Srpsku činjenicom da je bio ozvučen. to je bezbjednosno pitanje", rekao je prof dr Srđan Perišić za Jutarnji program Happy televizije.

Perišić poručuje i da je zbog ovoga poljuljano povjerenje u Stanivukovića kod njegovih koalicionih partnera. Ovaj potez ostavio je mrlju koja pada i na opoziciono djelovanje, tvrdi Perišić.