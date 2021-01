Srpski intelektualci traže ostavku predsjednika SANU Vladimira Kostića

Politikolog Aleksandar Pavić rekao je da je potpisao otvoreno pismo u kojem grupa srpskih intelektualaca traži ostavku predsjednika Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU) Vladimira Kostića, koji konstantno zloupotrebljava funkciju i po pitanju Kosova i Metohije nastupa suprotno Ustavu Srbije i Rezoluciji 1244.

On je izjavio za Srnu da Kostić uporno širi defetizam u srpskoj javnosti, a nema pravo da to uradi.

"Kostić apsolutno ne govori istinu kada kaže da je to njegovo privatno mišljenje. On, kada god javno nastupa, nastupa kao predsjednik SANU i ako želi da nastupa kao privatno lice - neka više ne bude predsjednik SANU, a pogotovo ako se izjašnjava o nečemu što je u vezi sa Ustavom Srbije i državnom politikom", poručio je Pavić.

Prema njegovim riječima, Kostić dobro zna šta radi.

"On predstavlja sebe kao žrtvu, a ustvari su žrtve Srbi sa Kosova i Metohije koje takve izjave mogu samo da obeshrabre da ostanu tamo gde su i pomaže našim neprijateljima, onima koji su pokušali da nam otmu Kosovo i Metohiju, a pokušavaju i dan-danas. Tako da on apsolutno zloupotrebljava svoju poziciju", ponovio je Pavić.

Pavić je ocijenio da Kostić najnovijom izjavom o Kosmetu, ustvari, afirmiše svoj poznat stav iz 2015. godine da treba "da se dostojanstveno povučemo sa Kosova i Metohije", ističući da je uvjeren da ovoga puta neće odustati od zahtjeva za Kostićevom ostavkom.

"To je sasvim opravdano i treba da podnese ostavku, pa neka se priključi Sonji Biserko i njenoj nevladinoj organizaciji /NVO/ ili nekoj drugoj Soroševoj NVO i neka onda lepo bude sa svojim istomišljenicima i onda zagovara otcepljenje takozvanog Kosova od Srbije", rekao je Pavić.

On je naglasio da sama činjenica da će sutra ispred SANU biti organizovan protest, na kojem će biti ponovljen zahtjev za Kostićevu ostavku, samo po sebi treba da bude znak koliko je predsjednik SANU prekardašio i prešao sve crvene linije.

"Inicijativu za upućivanje otvorenog pisma SANU i za organizovanje protesta pokrenulo je nekoliko ljudi i mejlom to poslali ljudima za koje se zna da su nacionalno opredijeljeni i poznati u javnosti. To je tek početak. I 2015. godine, kada je Kostić dao svoju orginalnu izjavu o Kosmetu, bilo je reakcija, ali ovaj put je mnogo žešće jer se vidi da on uporno nastavlja na tom putu, što znači da mora dati ostavku", kaže Pavić.

Grupa od 93 intelektualca uputila je danas otvoreno pismo SANU kojim zahtijevaju da predsjednik ove institucije Vladimir Kostić podnese ostavku zbog izjava o Kosovu i Metohiji.

Među potpisnicima su brojni intelektualci i poznate ličnosti iz Srbije i regiona, među kojim akademik Predrag Piper, istoričari Salih Selimović i Radovan Kalabić, sociolog Slobodan Antonić, profesor bezbjednosti Predrag Ćeranić.