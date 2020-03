Srpska striptizeta brutalno pretučena u Sloveniji: Albanac pokušao da je zadavi

Beograđanka S. D. (48) otkriva da se našla na meti makroa koji vrbuje žene i tvrdi da je napadač najverovatnije Albanac, koji joj je šalom vezao vrat i pokušao da je zadavi.

Incident se dogodio 3. marta, oko pet ujutru, u Ljubljani, u zgradi gdje je stanovala. Napadač je prethodno preko njenog sajta tražio striptiz za svoju žurku. Umjesto da je sačeka ispred zgrade, kako je dogovoreno, on se ušunjao u hodnik i počeo besomučno da je udara pesnicama po glavi. Kada je pokušala da vrišti i dozove pomoć, zgrabio je šal, vezao joj ga oko vrata i pokušao da je zadavi.

Beograđanka je završila u Kliničkom centru u Ljubljani sa povredama vratnih pršljenova, posjekotinama i podlivima na glavi. U bolnici je provela samo jedan dan i izašla je na ličnu odgovornost. Pozvala je brata da dođe po nju i vratila se u Beograd, a slovenačkoj policiji je prepustila da traga za napadačem.

- Htio je da me unakazi i da me ubije. Ovo je već drugi put da me napadaju zato što radim samostalno. To su Albanci i Bosanci, koji silom vrbuju djevojke da rade za njih. Prodaju ih i siluju, ali svi ćute o tome. Situacija je ozbiljna. Ne bih voljela da ljudi čitaju ovo, kao trač, uz kafu. Ne poznajem napadača, ali je vjerovatno iz iste ekipe koja me je prvi put napala. U Sloveniju ću se vratiti samo da svjedočim, jer ako mi se ovo dogodi ponovo, neću završiti živa. Treći put mogu samo da jave mojoj porodici da dođu po mene, jer sam mrtva - kaže Beograđanka i tvrdi da trpi užasne bolove i da je u teškom psihičkom stanju.

- Bio je u nekoj trenerci, izgledao je kao klošar! Nije progovorio ni riječ, ali po izgledu mislim da je Albanac. Otišla sam zbog bolje zarade, a ne zato što nisam imala ’leba da jedem! Legalno sam radila svoj posao, a doživjela sam da me napadne vaćaroš! U Beogradu sam pet godina radila u klubu najpoznatije srpske striptizete i nikada se nije desilo da neko digne ruku na mene. Gazde klubova u Evropi ne vole iskusne žene kao što sam ja, jer ne mogu da manipulišu njima i da ih zavrću za lovu – kaže Srpkinja na kraju razgovora i ističe da neće odustati sve dok u Sloveniji ne istera pravdu do kraja.

- Dok sam radila kod nje, kupila sam automobil i ugradila grudi, dok sam od novca zarađenog u Sloveniji kupila stan. Novac koji zarađujem ne dajem na drogu i sve držim na računu! Mlade i neiskusne djevojke završe silovane i pokradene. Ja sam fakultetski obrazovana i ne dozvoljavam da me neko zloupotrebljava i potkrada - odlučno kaže Beograđanka.