Sreten Lukić se vraća u pritvor u Hagu sa izdržavanja kazne u Poljskoj

Srpski policijski general Sreten Lukić više ne može u Poljskoj da izdražava zatvorsku kaznu na koju ga je prije šest godina pravosnažno osudio Haški tribunal zbog čega će biti vraćen u pritvor u Sheveningenu u Holandiji, dok se ne donese odluka u koju će drugu zemlju biti prebačen, pišu Novosti.

Prema poljskim zakonima Lukić je izdržao maksimalnu kaznu za krivično djelo za koje je osuđen i on tamo više ne može da bude u zatvoru. On je prije dvije godine izdržao dvije trećine kazne od 20 godina robije i prema međunarodnoj praksi treba da bude pušten na uslovnu slobodu, ali to ne dozvoljava Karmel Ađijus, predsjednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu, dodaje se.

Lukić je u zatvoru više od 15 godina. Njegov branilac Branko Lukić rekao je za Novosti da su Poljaci posljednjih pet godina slali dopise sudu u Hagu, da se njegov branjenik rehabilitovao, da je za primjer i da treba da se pusti na slobodu, jer ispunjava zakonske uslove, ali sudija Ađijus to nije dozvolio.

- Apsurdno je Lukića više držati u zatvoru. Suđeno mu je u istom predmetu kao i Nikoli Šainoviću, Dragoljubu Ojdaniću i Vladimiru Lazareviću, ista je presuda, isto sudsko veće i za njih je važilo pravilo dve trećine i svi su izašli na slobodu, a za Lukića to ne važi. To je pravno nasilje i čista nepravda - rekao je advokat.