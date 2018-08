Srbiji se pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se Srbiji pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod i građane na Kosovu i Metohiji.

"Nama se pruža istorijska prilika da nešto dobijemo za svoj narod i svoje građane na Kosovu i Metohiji, mi naravno možemo i da odbijemo tu priliku, ali nemojmo sada mi da se ovde pravimo nevešti - niko nam ne nudi da će Kosovo i Metohija ostati celo u granicama Srbije", rekao je Dačić za RTS.

Dačić je istakao da je napravljen istorijski zaokret i istorijski uspeh, jer je Kosovo i Metohija postala tema o kojoj se ponovo govori.

"Uspeli smo da promenimo gotovo zacementiranu poziciju nekih zapadnih zemalja kada je reč o Kosovu. Mi smo ih pomerili sa mrtve tačke, a sa druge strane ostali smo čvrsti prijatelji sa Rusijom i Kinom", rekao je Dačić.

Prema njegovim riječima, Beograd nema kod svih država podršku i velika borba će tek da se vodi.

Govoreći o odnosima sa Podgoricom, Dačić je istakao da su Crna Gora i Srbija dvije najbliže države koje postoje, da su srpski i crnogorski narod dva najbliža naroda, te da ne treba stvarati bilo kakvu negativnu atmosferu.

On je ocijenio da i Beograd i Podgoricu čeka period kada će sigurno doći do zaoštravanja odnosa.

"To je obeležavanje 100 godina od stvaranja Jugoslavije, gde se u Crnoj Gori to želi prikazati kao velikosrpska agresija, ja mislim da postoji velikocrnogorska agresija ovde u Srbiji, ali dobro, to je druga stvar", dodao je Dačić.

Kada je riječ o slučaju Beograđanke Sare Vidak, koja je u crnogorskom zatvoru pod optužbom za napad na službeno lice, Dačić je rekao da nema novih detalja o tom slučaju, kao i da se redovno prati.