"Srbija želi najbolje odnose sa BiH"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi najbolje moguće odnose sa BiH i da će to biti politika koju će graditi u budućnosti.

"Verujem u veće razumevanje koje mi se čini da je postignuto unutar BiH između Srba i Hrvata. Verujem u veće razumevanje i veću bliskost između srpskog i bošnjačkog naroda u budućnosti, ma gde oni da žive", rekao je Vučić za "Dnevni avaz".

On je ocijenio da nema granica u saradnji ove dvije zemlje. "Možemo da postignemo mnogo toga. I politički možemo da postignemo mnogo. Naš zajednički glas u Briselu znači mnogo", konstatovao je Vučić.

On je naveo da zna da u BiH, ne računajući Republiku Srpsku, ne postoje simpatije za gotovo bilo koga u Srbiji ko je politički relevantan, a posebno da nema simpatija bilo kakvih prema njemu i politici koju vodi.

"Ali, ako bismo stvari racionalizovali i ako bih vas upitao, a kada sam to i na koji način uvredio BiH i kada i na koji način nisam podržao BiH, to biste mi već teže odgovorili", rekao je Vučić.

On je naglasio da je njegova saradnja i dobri odnosi sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, nešto što se podrazumijeva. "To je naš posao, a to nema veze sa onim kakav je moj odnos prema bošnjačkom narodu i prema BiH", kaže Vučić.

Na pitanje da li će Srbija koristiti Republiku Srpsku u rješavanju pitanja Kosova i Metohije, Vučić je odgovorio da je sve to komplikovano na različite načine toliko da ne bi mogao o tome da govori.

"Zato se začudim kad od pojedinih bošnjačkih političara vidim kada im srce krene i kažu: `Kosovo je za nas nezavisno`. To je najmanje trebalo da se čuje od bošnjačkih političara. Jer, kako ćete da objasnite političarima u Republici Srpskoj nešto drugo. Pustite da to reše kompromisnim putem Beograd i Priština", poručio je on.

Vučić smatra da bi "svi iz Bosne trebali da se sklone iz te priče". "Ali, i kada kažem da podržavam teritorijalni integritet BiH, ja to stvarno mislim", napomenuo je on.

On je rekao da će podržati inicijativu otvaranja konzulata BiH u Novom Pazaru i da u tome ne vidi nikakvu zavjeru.

Komentarišući pobjedu na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji, Vučić, koji je i lider SNS-a, naveo je da nije očekivao ovoliki uspjeh, da je ponosan što je kampanja bila najčistija i što je opozicija imala deseterostruko više prostora nego 2012. godine.

On je rekao da će se vidjeti ko će sve biti opozicija, a ko vlast u Skupštini Srbije.

"Tek ćemo da vidimo kako će biti nova vlada formirana, ko će biti u novoj vladi, te ćemo tada moći da znamo ko je vlast, a ko opozicija", istakao je Vučić.

On je izrazio nadu da će uspjeti da očuva mir i stabilnost, ali da će se i ekonomski prosperitet Srbije još ubrzati, baš onako kako je predviđeno u planu "Srbija 2020-2025. godine".

"Mi gradimo naš put prema Banjaluci i Sarajevu. Uskoro ćemo da raspišemo tender za gradnju ovog drugog dela puta prema Višegradu da bismo mogli i iz centralne Srbije, a ne samo iz Beograda, da brzo dođemo do Sarajeva", poručio je Vučić.