Srbija uvodi "zakon 3 udarca": Evo kako će kažnjavati nasilnike

Nasilničko ponašanje koja se ponovi više od jednog puta, ubuduće će strože biti kažnjavano, i to od 1. decembra, kada počinje da se primjenjuje takozvani institut tri udarca.

Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika (KZ), prema kojem su za povratnike za krivična djela sa elementom nasilja predviđene drakonske mjere, predložilo je 2018. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako bi se pooštrila kaznena politika u Republici Srbiji.

Kako je tada naveo ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, institut tri udarca ima za cilj da se nasilnici koji ponove krivično djelo kazne drakonskim mjerama.

- Cilj je svako ko ponovi neko krivično djelo sa elementima nasilja bude oštrije kažnjavan, a ukoliko to učini tri puta kazna će biti drakonska. Suština tog predloga je da svako ko ponovi neko krivično djelo sa elementima nasilja bude oštrije kažnjavan - poručio je tada ministar.

On je dodao da nasilje predstavlja rastuću društvenu opasnost i da poslije detaljne analize pravnog okvira, misli da je ovo "najefikasniji način da se nasilje suzbije, kako sa aspekta rada policije, tako i pravosudnih organa".

Predlog Ministarstva unutrašnjih poslova bio je da se učiniocu krivičnog djela, koji ponovi izvršenje nekog krivičnog djela iz ove grupe, ne može izreći manje od jedne trećine maksimalno propisane kazne za ta krivična djela.

Kako je načelnik policije Vladimir Rebić objasnio, ovaj institut podrazumjeva da učiniocu djela sa elementom nasilja, koji to djelo ponavlja, to bude značajno teža okolnost.

- Prilikom drugog slučaja kada učini to djelo njegova minimalna kazna treba da bude najmanje trostruko veća nego što je zaprijećena kazna za to krivično djelo, a u slučaju da to učini treći ili svaki sljedeći put može očekivati kaznu zatvora koja će biti najmanje 80 odsto od maksimalne zaprijećene kazne za to krivično djelo - rekao je Rebić.

Prema njegovim riječima, policija od izmjena KZ-a očekuje da će prije svega sa ulice biti sklonjeni nasilnici, odnosno izvršioce ovih krivičnih djela, koji će biti suočeni sa činjenicom da će značajno više vremena provesti u zatvoru.

- Na primjer, za jedno krivično djelo za koje je u u ovom trenutku zaprijećena kazna od 2 do 10 godina, u prvom slučaju sudija će moći da mu opredjeli kaznu od 2 do 10 godina, ako ponovi djelo kazna će biti u rasponu od 6 do 10 godina, a u svakom sljedećem slučaju kazna će biti u rasponu od 8 do 10 godina - precizirao je Rebić.

Ove izmjene će, kako smatra Rebić, doprineti da učinioci tih krivičnih djela budu "tamo gdje im je mjesto", a ne na ulicama.

Kazna iznad polovine raspona propisane kazne

A kako će se ovaj institut primjenjivati, na konkretnom primjeru objasnio je državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić.

- Nova zakonska rješenja predviđaju da će sud morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična djela učinjena sa umišljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu. To znači da će, pod navedenim uslovima, na primjer za krivično jdelo za koje je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dvije i po godine zatvora - naveo je Ilić za Tanjug.

