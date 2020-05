Srbija se konačno odužuje čuvaru Zejtinlika: Deda Đorđe dobija srpski pasoš

Đorđe Mihailović, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, dobija konačno srpsko državljanstvo.

Kako saznaju "Novosti" u Vladi Srbije, njemu će ovih dana biti dodijeljeno državljanstvo Srbije za višedecenijsku posvećenost u čuvanju 8.000 grobova srpskih ratnika i, s posebnom ljubavlju, njegovanju uspomena na njih.

"Poštovanje i divljenje prema junacima naslijedio sam od dede Sava, pa oca Đura koji su prije mene čuvali zastavu srpske slave na ovom nepreglednom polju tuge i ponosa", govorio je djed Đorđe za "Novosti".

"Oni su me zavjetovali da tu zastavu čvrsto držim, jer dok zastavu držiš, drži i ona tebe. To je tako u našem narodu. Mi, Mihailovići, jesmo rodom sa Grblja kod Boke Kotorske, ali smo se uvek zvali i smatrali Srbima. Ništa drugo, samo Srbi", priča on.

A, on sam više od šest decenija čuva i njeguje humke srpskih vojnika koji su tokom proboja Solunskog fronta položili život, ovde, na vratima otadžbine. Zaustavljeni u jurišu za slobodu za kojom su žudjeli. Na ovom srpskom vojničkom groblju čika Đorđe i danas stražari. Svakog jutra podiže srpsku zastavu nad usnulim vojničkim pukovima.

"Služim ih kao da su živi", kazao je u jednom razgovoru.