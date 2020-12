Kako se bliži "najluđa" noć u godini, tako je sve aktuelnija tema o uvođenju policijskog časa kako bi se spriječile proslave i okupljanja koja mogu da budu kobni po epidemiološku situaciju Srbiji i broj zaraženih korona virusom koji je već duže vrijeme četvorocifren.

Situacija sa korona virusom u Srbiji i dalje ne dozvoljava “luksuz” na koji smo navikli kada je u pitanju proslava novogodišnjih i božićnih praznika.

Na sutrašnjoj sjednici Kriznog štaba trebalo bi da budu produžene aktulene mjere, među kojima je skraćeno radno vrijeme ugostiteljskih lokala i uslužnih prodavnica tokom radne nedjelje, i njihovo potpuno zatvaranje za vikend. Ipak, posljednjih dana članovi Kriznog štaba, po svemu sudeći, razmaraju da li će to biti dovoljno i pominju se i nove strože mjere u periodu praznika.

– Kad čujem te priče o Novoj godini, nije mi dobro. Nije realno da se jedna grupa ljudi veseli, a znate da su ljudi i medicinski radnici odvojeni od porodica, veliki je teret na ljekarima i sestrama i tehničarima. Može jedna Nova godina da prođe bez pompeznih slavlja i bili bismo bliži pobedi protiv korona virusa – rekao je nedavno državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

Dok se mnogi pitaju kakav doček može da se očekuje u Srbiji dr Predrag Kon, kaže da svakako ne treba očekivati da će mjere koje su sada na snazi biti ukinute.

– Moraju postojati neka ograničenja kako ne bi došlo do katastrofe nakon praznika. Da li će to biti zabrana okupljanja ili ograničen rad objekata, to tek treba da se razmotri. Svakako da praznici jesu rizičan period i da nešto treba preduzeti – kazao je nedavno dr Kon.

Dodao je, takođe, i da se razmišlja o zabrani kretanja.

– Objavljuju se i pozivaju preko društvenih mreža na proslave, žurke u iznajmljenim prostorima. To se dešava, to je nešto što nije pojedinačni slučaj, ima i otvorenih poziva. Veliko je pitanje da li je moguće u okviru privatnih aranžmana i dogovora to moguće kontrolisati. To je jedan od razloga zbog kojih razmišljamo o ograničenju kretanja, a ono zadire u ljudska prava i traži pravne okvire – rekao je dr Kon.

Njegov kolega, doktor Srđa Janković, član Kriznog štaba, rekao je da se uprkos uvedenim mjerama ne očekuju poboljšanja u epidemiološkoj situaciji do Nove godine da bi proslavljanje dočeka bilo opravdano.

– Nikome se ne može apriori zamjeriti to što brine o svom poslovanju, ali meni kao lekaru na mjestu je da praznike proslavimo sa porodicom. Mislim, pod istim krovom ljudi iz istog domaćinstva, ne rodbina – rekao je on.

O tome je nedavno govorila i dr Darija Kisić Tepavčević koja je istakla da svi znamo kako treba da se ponašamo i treba da istrajemo u tome. Slave i proslave ne možemo da slavimo na način na koji smo pre slavili i treba da odložimo to za neku drugu godinu, “da nam ova bude poslednja koju proslavljamo ovako skučeno”.

Kako bi mogao da izgleda doček

Umjesto rezervacija i glamuroznih proslava narednu godinu bi bilo najbolje da dočekamo u krugu najuže porodice, jer svako veće okupljanje predstavlja novu opasnost što nam nikako ne treba pored već velikog broja zaraženih.

Profesor dr Branislav Tiodorović je napominjući da nam “ne treba lažni populizam”, rekao da će, ako se ovako nastavi, Krizni štab morati da razmišlja o uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa.

– To sve zavisi da li ćemo pokazati odgovornost – istakao je epidemiolog.

Prema svemu sudeći, doček Nove godine na koji smo navikli je nemoguć, a da li će biti i policijskog časa zavisi isključivo od epidemiološke situacije koja se prati iz dana u dan.