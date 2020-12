Krizni štab u Srbiji će konačne mjere za Novu godinu donijeti u ponedjeljak ili utorak. Restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će raditi do 22 ćasa.

Prema najavama, restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će biti otvoreni do 22 sata. Inače, juče je usvojena nova mjera da ovog vikenda sve prodavnice, tržni centri, frizerski i kozmetički saloni i ugostiteljski objekti ponovo rade do 20 časova. Nema popuštanja Epidemiolog Branislav Tiodorović ističe da nema šanse da građani Srbije novu, 2021. godinu, dočekaju u kafani, niti na nekom drugom organizovanom dočeku.