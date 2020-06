Srbija očekuje povećanje broja zaraženih

Porast broja oboljelih dešavaće se povremeno naredne dvije nedjelje, rekao je srpski epidemiolog Branislav Tiodorović.

"Nema razloga za strah, ima za oprez", kazao je Tiodorović za Prvu TV.

Kako dalje navodi, u Srbiji je veći obim testiranja i to je dokaz da se vodi računa da kontakti budu otkriveni.

Dodaje i da će se javljati veći broj oboljelih u narendom periodu.

"To će trajati najmanje dve nedelje, a do kraja meseca ćemo se uklopiti u ono što EU traži - od 1. jula potpuna otvaranja i popuštanja mera", kaže on.

Navodi da je neophodno nositi maske u zatvorenom prostoru.

U ljetnjem periodu neće biti druog talasa, a virus je "otišao i manje ga ima", smatra on.

"Moram da kažem sasvim jasno, znali smo šta treba da radimo, a to što se nekome činilo da su mere bile prejake - sada je neophodno analizirati da li su te mere imale efekta", istakao je Tiodorović.