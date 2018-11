Srbija ne pristaje na nove ucjene, povucite varvarske tarife!

Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i članovima vlade je završen.

„Ovo je najznačajniji pokušaj destabilizacije Srbije. Uvođenje taksi je anticivilizacijski čin i kršenje jednog od funadamentalnih principa, a to je sloboda protoka robe i usluga. Oni to pravdaju tobožnjom agresijom Srbije i za to su dobili podršku velikih sila. Oni Srbiju okrivljuju zbog toga što je pobijedila u glasanju za Interpol. Gledaćemo da zajedno sa BiH koordinišemo aktivnosti. Očigledno je da histerija u Prištini ne prestaje. Optužili su nas za Interpol, iako mi nismo tražili nikakvo glasanje za Interpol. Rekli smo im da ne traže ulaz u organizacije, to mora da bude dio našeg dogovora. Izjava Ramuša Haradinaja nije nimalo slučajna. Haradinaj je to pročitao s papira koji je neko drugi stavio na njegov sto. U Prištini su dali besu da će da izdrže do kraja sa taksama. Haradinaj se hvali da su postali država 100 odsto. To je za njih neka šala i igra“, rekao je Vučić.

„Haradinaj i Tači rade zajedno i sinhronizovano“, dodao je Vučić.

"Oni se igraju sa Kosovom. To je za njih priča za političku upotebu i ništa ih drugo ne interesuje. Mi postavljamo pitanje zašto je Hašim Tači i ono malo što su Srbi dobili društvene imovine, njima oduzeo mjerama. Juče smo krenuli sa upozorenjima da će sve ono što rade izazvati katastrofu velikih razmjera. Imajući u vidu njihovu odlučnost da guraju do kraja, mi moramo da se pripremimo na dugotrajnu borbu našem narodu koja neće biti ni laka, ni jednostavna ni jeftina", rekao je Vučić.

Srpski predsjednik je rekao da je upozoravao da će potezi Prištine dovesti do katastrofe.

„Njihov pokušaj izlaska će biti sljedeći: Da sjednu s nama da razgovaraju, pa da mi prihvatimo 10%. Ne pada nam na pamet. Drugo je da prihvatimo zahtjeve u energetici. Treća ideja je da mi nešto učinimo nešto za Prištinu i spasemo im obraz. Srbija neće pristati na nove ucjene. Povucite divljačke, varvarske tarife. Kad ih povučete, razgovaraćemo. Glupi smo, ali nismo toliko glupi“, rekao je Vučić.

Vučić je upitao da li je danas riješeno ubistvo Olivera Ivanovića i zaključio da nije.

„Ovo je imalo trostruki efekat. Prvo da se govori o spaljivljanju keksa koji je izvršio agresiju na njihovu terotiriju, pa da se govori o njima kao borcima protiv kriminala. A onda su uhapsili Sašu Ćurčića, koji je kriv jer im je dobacivao na ulici, pa su ubili boga u njemu. Zato ne možemo da ga vidimo“, rekao je Vučić.