Srbija ne da nikome da dira mukotrpno stečenu slobodu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Beogradu na svečanoj akademiji povodom obilježavanja stotinu godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu da Srbija mukotrpno čuva svoju teško stečenu slobodu i ne da nikome da je dira.

"Znali smo kako se oružjem brani sloboda, ali je za nas najvažnije da čuvamo mir. Srbija nema važniju potrebu od mira i dobrih odnosa sa svojim susedima. Samo u miru možemo da gradimo svoju Srbiju", naglasio je Vučić i zamolio da želju za mirom niko ne shvata kao slabost.

On je podsjetio da je na današnji dan srpska vojska oslobodila Beograd i dodao da je doći do Beograda "značilo doći do slobode".

On je naglasio da su u Velikom ratu pobijedili mali ljudi, navodeći da su gubici među civilima u Srbiji bili nemjerljivi.

"Kada bismo svakome od naših predaka održali samo jedan minut tišini ćutali bismo dve godine četiri meseca i 14 dana. Tolika je tragedija srpskog roda", rekao je Vučić.

On je podsjetio da je francuski general Luj Franše d` Pere govorio o Srbima kao seljacima koji su hrabri i gordi.

"Naš grad je rušen više od 40 puta, a opet niko nije za sebe ostavio toliku obavezu, dug ljudi koji su uzeli puške i ušli u istoriju. Dali su sebe, bez potrebe da taj dug naplate", naveo je Vučić.

On je ukazao da danas, 100 godina poslije Prvog svjetskog rata, pobjede i uspjeha, "stoji hrabra Srbija".

"Suočeni smo sa brojnim nedaćama, ali ova Srbija mukotrpno čuva svoju vojnu neutralnost i nezavisnost. Srbija napokon upoznaje naše mane da bi ih lečili", istakao je Vučić.

Svečana akademija povodom obilježavanja stotinu godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu u beogradskom Centru "Sava" počela je intoniranjem himne "Bože pravde".

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović i premijer Željka Cvijanović.

Prisustvovali su i članovi Vlade Srbije i Srpske, predsjednik Skupštine Maja Gojković, predstavnici političkog života, članovi diplomatskog kora, vjerskih zajednica, te brojni drugi gosti.

Svečana akademije organizovana je na dan kada je 1918. godine Beograd oslobođen od austrougarske okupacije u Prvom svjetskom ratu.

Srpska vojska pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila je Beograd samo mjesec i po dana od proboja Solunskog fronta, prešavši 450 kilometara.