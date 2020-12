Na sutrašnjoj sjednici Kriznog štaba biće razmatrane nove mjere, a moguće je da će doći do promjene radnog vremena kafića, restorana i tržnih centara.

Iako su neki mediji javili da će radno vrijeme ovih objekata biti produženo do 23 sata, to nije tačno, već će se razmatra prjiedlog da radno vrijeme bude duže nego što je to bilo do sada, ali sigurno ne do 23 sata.

Da podsjetimo radno vrijeme ovih objekata trenutno je ograničeno na radne dane od devet do 17 časova,